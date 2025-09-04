Михаил Ефремов стал актером театра Никиты Михалкова «Мастерская 12»
Актер Михаил Ефремов официально стал актером театра режиссера Никиты Михалкова «Мастерская 12». Об этом сообщает РИА Новости.
Участие Ефремова в будущих спектаклях театра прокомментировал сам Михалков. По его словам, Михаил сам обратился к нему с просьбой принять его как актера.
«Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — передает агентство слова режиссера.
Уже известно, что Ефремов примет участие в спектакле «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова. Помимо Михаила, на сцене сыграет актриса Анна Михалкова.