Стало известно, сколько Данила Козловский получает за один съёмочный день
Продюсер Сергей Дворцов раскрыл примерные гонорары Данилы Козловского. Его слова приводит издание Woman.ru.
Эксперт пояснил, что размер оплаты актёра зависит от заказчика, места съёмок, роли и количества рабочих смен.
«В среднем Данила Козловский получает по 3-4 млн рублей за день. Если речь идёт о частных мероприятиях, корпоративах, то гонорары доходят до семи млн рублей», — сообщил Дворцов.Недавно бывшая возлюбленная артиста Ольга Зуева подала на него в суд. Она обвинила Козловского в неуплате алиментов на их общую дочь. Модель может добиться официального оформления выплат в виде фиксированной суммы или 25% от доходов Козловского.
Даже при минимальной дневной оплате в три млн рублей актёр должен перечислять не менее 750 тыс. рублей в месяц. В полнометражном фильме — обычно около 20 съёмочных дней, поэтому итоговая сумма может оказаться значительно выше.