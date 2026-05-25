Стало известно, сколько Данила Козловский получает за один съёмочный день

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл примерные гонорары Данилы Козловского. Его слова приводит издание Woman.ru.



Эксперт пояснил, что размер оплаты актёра зависит от заказчика, места съёмок, роли и количества рабочих смен.

«В среднем Данила Козловский получает по 3-4 млн рублей за день. Если речь идёт о частных мероприятиях, корпоративах, то гонорары доходят до семи млн рублей», — сообщил Дворцов.
Недавно бывшая возлюбленная артиста Ольга Зуева подала на него в суд. Она обвинила Козловского в неуплате алиментов на их общую дочь. Модель может добиться официального оформления выплат в виде фиксированной суммы или 25% от доходов Козловского.

Даже при минимальной дневной оплате в три млн рублей актёр должен перечислять не менее 750 тыс. рублей в месяц. В полнометражном фильме — обычно около 20 съёмочных дней, поэтому итоговая сумма может оказаться значительно выше.

Ольга Щелокова

