Данила Козловский показал редкие фото пятилетней дочери, живущей в США

26 ноября 2025, 21:12

Козловский отдохнул с дочерью и поделился кадрами из отпуска

Данила Козловский (Фото: Telegram / @danilakozlovsky_official)

Актёр Данила Козловский опубликовал в соцсетях редкие фотографии своей пятилетней дочери Оды Валентины.





Девочка живёт в США вместе с мамой — режиссёром Ольгой Зуевой, однако сейчас отец и ребёнок отдыхают вместе на курорте.



На размещённых снимках Ода Валентина играет на пляже, плавает в океане в голубом купальнике и наблюдает за морем. На одном из кадров видно тень актёра, нависающую над тенью девочки.



Дочь Данилы Козловского (Фото: Telegram / @danilakozlovsky_official)



«Параллельные тени не пересекаются», — подписал Козловский фото.