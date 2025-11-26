Данила Козловский показал редкие фото пятилетней дочери, живущей в США
Козловский отдохнул с дочерью и поделился кадрами из отпуска
Актёр Данила Козловский опубликовал в соцсетях редкие фотографии своей пятилетней дочери Оды Валентины.
Девочка живёт в США вместе с мамой — режиссёром Ольгой Зуевой, однако сейчас отец и ребёнок отдыхают вместе на курорте.
На размещённых снимках Ода Валентина играет на пляже, плавает в океане в голубом купальнике и наблюдает за морем. На одном из кадров видно тень актёра, нависающую над тенью девочки.
«Параллельные тени не пересекаются», — подписал Козловский фото.На другом снимке он пошутил: «Да пошли мне немного мороженого сегодня».
Козловский и Зуева были вместе с 2015 года, но расстались вскоре после рождения дочери. После этого девочка вместе с мамой переехала в США, однако актёр продолжает активно участвовать в её жизни: он регулярно навещает наследницу, а летом Ода Валентина приезжала к отцу в Россию.