«Миллион за кавер»: Суд предложил Анне Аsti и Стасу Ярушину помириться
Арбитражный суд Москвы предложил Анне Аsti (настоящее имя — Анна Дзюба) и Станиславу Ярушину мирно урегулировать конфликт. Об этом сообщает iz.ru.
Спор касается авторских прав на композицию «По барам». Поводом для разбирательства послужил кавер на эту песню. Его исполнили в музыкальном проекте Ярушина. В июне 2025 года лейбл певицы направил актёру иск.
Правообладатели потребовали выплатить миллион рублей за нарушение авторских прав. Телеведущий заявил, что такое заявление его удивило. Он отметил, что Анна ранее посещала съёмки его шоу и благожелательно к нему относилась. Актёр подчеркнул, что продолжает ценить творчество певицы и не хочет ссориться.
По словам Ярушина, он пытался дозвониться до артистки, но она не отвечала. Станислав предположил, что иск связан с конкретным эпизодом его проекта, где другая исполнительница спела песню «По барам» на татарском языке.
