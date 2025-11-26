Волейболист Михайлов отреагировал на рекорд Александра Овечкина
Михайлов: рекорд Овечкина – главное событие в 21 веке для российского спорта
Волейболист «Зенит-Казань» Максим Михайлов отреагировал на рекорд нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, Овечкин установил рекорд, который стал важным событием для российского спорта в XXI веке. Михайлов подчеркнул, что это значимое достижение и мощный стимул для дальнейшего развития спорта.
«Если Овечкин вернётся в «Динамо» перед окончанием карьеры, то это будет хорошей популяризацией хоккея для детишек. По нему видно, как он трепетно относится к России», — отметил волейболист.
В предыдущем регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин установил новый рекорд, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.