Волейболист Михайлов отреагировал на рекорд Александра Овечкина

26 ноября 2025, 19:02

Михайлов: рекорд Овечкина – главное событие в 21 веке для российского спорта

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Волейболист «Зенит-Казань» Максим Михайлов отреагировал на рекорд нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Об этом пишет Metaratings.ru.





По его словам, Овечкин установил рекорд, который стал важным событием для российского спорта в XXI веке. Михайлов подчеркнул, что это значимое достижение и мощный стимул для дальнейшего развития спорта.





«Если Овечкин вернётся в «Динамо» перед окончанием карьеры, то это будет хорошей популяризацией хоккея для детишек. По нему видно, как он трепетно относится к России», — отметил волейболист.