Данила Козловский привёз пятилетнюю дочь в Россию
Данила Козловский привёз пятилетнюю дочь Оду Валентину в Россию. Актёр посвятил наследнице трогательные слова и стихи на своём моноспектакле Frank.
Показ музыкального шоу состоялся в минувшее воскресенье на сцене Театра Эстрады.
Помимо хитов Фрэнка Синатры со сцены прозвучала композиция Аллы Пугачёвой «Любовь, похожая на сон». После исполнения песни артист со сцены высказался о личном.
«Эта песня – бесконечная ода любви. А сейчас Ода – и есть моя жизнь. Так зовут мою дочь. Кажется, всё, что было до её рождения – какое-то сплошное предисловие к настоящей жизни... Я хочу, чтобы она ошибалась, хочу, чтобы у неё были свои любимые песни. Я подозреваю, слушать их будет невозможно. Я хочу, чтобы она улыбалась», – заявил Козловский, слова которого приводит StarHit.После монолога к сцене подошла женщина с девочкой в белом платье. Малышка протянула ручки к Козловскому и помахала ему. Это и была пятилетняя дочь артиста.
Мамой девочки является актриса Ольга Зуева, с которой Данила состоял в отношениях более пяти лет. Однако вскоре после рождения дочери Козловский ушёл к коллеге Оксане Акиньшиной.
Сейчас Ода Валентина живёт с мамой в США, но отец решил устроить девочке каникулы в Москве.