Данила Козловский привёз пятилетнюю дочь в Россию

15 июля 2025, 15:37

Данила Козловский с дочерью (фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Данила Козловский привёз пятилетнюю дочь Оду Валентину в Россию. Актёр посвятил наследнице трогательные слова и стихи на своём моноспектакле Frank.





Показ музыкального шоу состоялся в минувшее воскресенье на сцене Театра Эстрады.



Помимо хитов Фрэнка Синатры со сцены прозвучала композиция Аллы Пугачёвой «Любовь, похожая на сон». После исполнения песни артист со сцены высказался о личном.





«Эта песня – бесконечная ода любви. А сейчас Ода – и есть моя жизнь. Так зовут мою дочь. Кажется, всё, что было до её рождения – какое-то сплошное предисловие к настоящей жизни... Я хочу, чтобы она ошибалась, хочу, чтобы у неё были свои любимые песни. Я подозреваю, слушать их будет невозможно. Я хочу, чтобы она улыбалась», – заявил Козловский, слова которого приводит StarHit.