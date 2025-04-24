Данила Козловский возвращается на сцену с моноспектаклем «Frank» в Москве

Актер Данила Козловский анонсировал свое возвращение на сцену с моноспектаклем «Frank», который состоится 20 июня в Театре Эстрады в Москве. Это выступление станет первым за более чем два года, так как артист не мог выступать в России из-за конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Об этом пишет «‎Voice».