Данила Козловский возвращается на сцену с моноспектаклем «Frank» в Москве

Данила Козловский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Актер Данила Козловский анонсировал свое возвращение на сцену с моноспектаклем «Frank», который состоится 20 июня в Театре Эстрады в Москве. Это выступление станет первым за более чем два года, так как артист не мог выступать в России из-за конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Об этом пишет «Voice».
Моноспектакль «Frank» уже завоевал популярность за пределами России, прошедший с успехом в нескольких странах Европы и Азии, включая Берлин, Париж и Тель-Авив. В основе программы лежат песни легендарного Фрэнка Синатры, а сам спектакль Козловский описывает как музыкальный стендап, который сочетает личные истории, юмор и искренность.
Организаторы обещают зрителям уникальное шоу, полное положительных эмоций и откровенных моментов. «Frank» — это не только дань уважения великому исполнителю, но и возможность погрузиться в мир искренности и честности, что, по мнению создателей, является дефицитом в современном мире.
Билеты на долгожданное представление уже доступны, и зрителей приглашают провести незабываемый вечер в компании Данилы Козловского.
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Организаторы обещают зрителям уникальное шоу, полное положительных эмоций и откровенных моментов. «Frank» — это не только дань уважения великому исполнителю, но и возможность погрузиться в мир искренности и честности, что, по мнению создателей, является дефицитом в современном мире.
Билеты на долгожданное представление уже доступны, и зрителей приглашают провести незабываемый вечер в компании Данилы Козловского.
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Дарья Осипова