«В зале были родители, близкие и любимые люди»: Данила Козловский впервые за два года появился на сцене в России

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)
Актер Данила Козловский отпраздновал 40-летие на сцене в Москве. В своем блоге он поделился фотографиями, сделанными в столице.
Козловский в течение двух лет не выступал в России. Премьера моноспектакля «Frank» прошла в феврале 2024 года на Кипре. После этого актер гастролировал по европейским и азиатским странам. А вчера, в свой 40-й день рождения, он выступил в Москве.
Артист устроил праздник для близких и друзей, а еще для благотворительных фондов, медиков и волонтеров. Свое первое выступление после отмены звезда «Экипажа» сделал бесплатным.
Сегодня актер в соцсетях поделился фотографиями и видео своего выступления.
Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)
Писатель и сценарист Александр Цыпкин опубликовал видео с представления.
Данилу публично поздравили Александр Петров, Катерина Шпица, Теона Контридзе, Бичолла Тетрадзе и иные знаменитости.
Козловский собирается выступить 20 июня в Театре Эстрады, это представление будет уже для широкой публики. Свое длящееся 1,5 часа шоу актер посчитал музыкальным стендапом, основу программы составляют композиции Фрэнка Синатры.
Артистка Елизавета Боярская вчера опубликовала видео с Козловским и поздравила его с личным праздником.
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Артист устроил праздник для близких и друзей, а еще для благотворительных фондов, медиков и волонтеров. Свое первое выступление после отмены звезда «Экипажа» сделал бесплатным.
Сегодня актер в соцсетях поделился фотографиями и видео своего выступления.
«Вчера я сыграл «Фрэнка» в Москве. В зале были родители, близкие и любимые люди. Это был очень важный и особенный зал. Такое количество любви, эмоций, дорогих сердцу слов, смеха, радости, пения хором и счастья! Невероятный день. Спасибо!» — написал артист.
Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)
Писатель и сценарист Александр Цыпкин опубликовал видео с представления.
Данилу публично поздравили Александр Петров, Катерина Шпица, Теона Контридзе, Бичолла Тетрадзе и иные знаменитости.
Козловский собирается выступить 20 июня в Театре Эстрады, это представление будет уже для широкой публики. Свое длящееся 1,5 часа шоу актер посчитал музыкальным стендапом, основу программы составляют композиции Фрэнка Синатры.
Артистка Елизавета Боярская вчера опубликовала видео с Козловским и поздравила его с личным праздником.
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Ольга Енгалычева