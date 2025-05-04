«Кто все эти люди? Не массовка?»: Виталий Бородин раскритиковал выступление Данилы Козловского в России

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)
Вернувшийся в Россию актер Данила Козловский впервые за два года появился на сцене в столице со своим спектаклем. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал выступление артиста и выразил мнение, что публика на мероприятии была подставной. Об этом объявил в своем Телеграм-канале.
3 мая Данила Козловский, который, по слухам, уехал из РФ, отметил 40-летие. Свой день рождения актер отметил на сцене Театра эстрады в Москве, где он выступил с моноспектаклем Frank. На новость о возвращении актера отреагировал Виталий Бородин, который заметил, что на его выступление пришло мало людей. Глава ФПБК связал это с гражданской позицией знаменитости.
По мнению политика, вместо реальных зрителей на спектакле Козловского могла быть «массовка».
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«Обратите внимание: людей не очень много пришло, маленький зал. Он не очень был забит людьми, раньше Козловский собирал большие залы. Думаю, что люди уже поняли позицию Козловского и кто у него кумиры. Кстати, обратите внимание: балкон вообще пустой», — уточнил Виталий Бородин.
По мнению политика, вместо реальных зрителей на спектакле Козловского могла быть «массовка».
«Из публичных никого не вижу. Интересно, кто все эти люди? Не массовка?», — предположил Бородин.
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Ольга Енгалычева