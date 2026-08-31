Данилу Козловского обвинили в неуплате алиментов
Актер Данила Козловский не платит алименты на дочь от бывшей жены и коллеги Ольги Зуевой. Об этом заявила адвокат актрисы Елена Смирнова, слова которой приводит Super.ru в своем телеграм-канале.
В Савеловском районном суде Москвы прошла беседа, касающаяся содержания шестилетней Оды Валентины. Защитница подчеркнула, что у сторон были устные договоренности о финансовых выплатах, однако артист их не выполняет. Его представители отказались отвечать на вопросы журналистов.
Зуева и Козловский начали встречаться в 2015 году и расстались практически сразу после рождения дочери в 2020-м. Актер публично признавался, что поступил «гадко» по отношению к бывшей жене. Сама актриса не мешает общению ребенка с отцом.
После разрыва с Зуевой у Козловского начался роман с коллегой Оксаной Акиньшиной — отношения завязались во время съемок фильма «Чернобыль», где артист выступил режиссером и исполнил одну из главных ролей. В мае 2026 года у пары родился сын Лео.
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