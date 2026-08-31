Данилу Козловского обвинили в неуплате алиментов

31 августа 2026, 18:06

Адвокат Зуевой заявила о неуплате Козловским алиментов на дочь

Данила Козловский (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Актер Данила Козловский не платит алименты на дочь от бывшей жены и коллеги Ольги Зуевой. Об этом заявила адвокат актрисы Елена Смирнова, слова которой приводит Super.ru в своем телеграм-канале.