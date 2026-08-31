Заключенного под стражу D4vd вновь допросит суд по делу об убийстве подростка

31 августа 2026, 17:33

ABC: Рэпера D4vd вновь допросят по делу об убийстве 14-летней девушки-подростка

Дэвид Берк (D4vd) (Фото: Instagram*/d4vddd)

В Лос-Анджелесе в понедельник состоится очередное судебное заседание по делу американского певца D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк), обвиняемого в убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. Об этом сообщает телеканал ABC.