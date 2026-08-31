Заключенного под стражу D4vd вновь допросит суд по делу об убийстве подростка
В Лос-Анджелесе в понедельник состоится очередное судебное заседание по делу американского певца D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк), обвиняемого в убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. Об этом сообщает телеканал ABC.
Новые слушания пройдут спустя месяц после пятидневных предварительных разбирательств, состоявшихся в июле. По их итогам судья принял решение о передаче дела в суд высшей инстанции. 20-летнему музыканту предъявили обвинения по трем статьям: убийство первой степени, сексуальное насилие над несовершеннолетней и надругательство над телом умершей.
Ранее Берк отказался признать свою вину и с тех пор находится под стражей без права внесения залога. Ожидается, что основной судебный процесс начнется в течение 90 дней после сегодняшнего заседания.
Согласно материалам следствия, отношения между Берком и Ривас Эрнандес носили сексуальный характер и начались в 2023 году, когда певцу было 18 лет, а его жертве — всего 13. Прокуратура полагает, что мотивом преступления стало намерение девушки рассказать об этой связи, что, по мнению обвиняемого, могло разрушить его музыкальную карьеру.
По версии обвинения, в апреле 2025 года Ривас Эрнандес приехала на такси в особняк певца в Голливудских холмах, после чего ее никто не видел живой. В сентябре того же года сильно разложившиеся останки подростка обнаружили в двух мешках в переднем багажнике автомобиля Tesla, принадлежащего Берку. Судебно-медицинская экспертиза показала, что жертве нанесли множественные ножевые ранения, а затем расчленили тело. Адвокаты певца заявляют о намерении добиваться полного оправдания своего подзащитного в ходе предстоящего процесса.
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