Даня Милохин назвал гонорар за выступления на зарубежных корпоративах

28 июля 2026, 08:44

Даня Милохин готов выступать на частных мероприятиях за пределами России

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Блогер Даня Милохин готов выступать на частных мероприятиях за пределами России. Он предлагает заказчикам музыкальную программу, работу ведущим и танцевальные номера, включая популярные движения из TikTok. Гонорар артиста составляет 50 тысяч долларов, оплату он принимает в криптовалюте. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.