Даня Милохин назвал гонорар за выступления на зарубежных корпоративах
Блогер Даня Милохин готов выступать на частных мероприятиях за пределами России. Он предлагает заказчикам музыкальную программу, работу ведущим и танцевальные номера, включая популярные движения из TikTok. Гонорар артиста составляет 50 тысяч долларов, оплату он принимает в криптовалюте. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Милохин готов выезжать на площадки в разных странах, однако выступления в России не рассматривает. В его бытовом райдере указаны перелёт любым классом, стандартный гостиничный номер на три дня и обычное питание без особых запросов. Алкоголь в список требований не входит.
На мероприятия блогер планирует приезжать вместе со своей девушкой — тиктокершей Дариной Зеленской из Киева. По информации SHOT, она не участвует в танцевальной части программы и рассчитывает на напитки за счёт организаторов. Сейчас Милохин живёт в Дубае. Кроме того, блогер продолжает активно путешествовать по Европе.
Аккаунт в TikTok Даня создал в начале 2019 года. Видеосервис тогда только начинал захватывать российскую аудиторию. Меньше чем за год Милохин набрал более 7,6 млн подписчиков и стал одним из самых популярных тиктокеров страны.
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