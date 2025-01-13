Даня Милохин раскрыл новую избранницу – ей оказалась украинка Зеленская

Даня Милохин (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Блогер Даня Милохин начал встречаться с тревел-блогером из Киева Дариной Зеленской. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
С новой избранницей Милохин познакомился в ОАЭ. Как только на их страницах в соцсетях начали появляться фотографии из одних и тех же мест, подписчики сразу обо всём догадались и начали критиковать пару в комментариях.
Многие указали на то, что Зеленская неоднократно называла себя патриоткой Украины, но при этом начала встречаться с молодым человеком из России. С Даней произошла симметрично противоположная ситуация.
23-летний певец и блогер Даня Милохин уехал из России в 2022 году и обосновался в Дубае. Однако осенью 2023 года он неожиданной вернулся в Москву, но ненадолго – вскоре вернулся обратно в ОАЭ.
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Многие указали на то, что Зеленская неоднократно называла себя патриоткой Украины, но при этом начала встречаться с молодым человеком из России. С Даней произошла симметрично противоположная ситуация.
23-летний певец и блогер Даня Милохин уехал из России в 2022 году и обосновался в Дубае. Однако осенью 2023 года он неожиданной вернулся в Москву, но ненадолго – вскоре вернулся обратно в ОАЭ.
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Анастасия Чинкова