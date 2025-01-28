Даня Милохин заявил о близких отношениях с Евгенией Медведевой

Даня Милохин (Фото: соцсети)
Даня Милохин проживает за границей, однако до сих пор мысленно возвращается на родину. Он прошел детектор лжи, на котором заявил, что имел близкие отношения с Евгенией Медведевой.
У него такая скучная жизнь за границей, что единственное, о чем он может рассказать (еще и на детекторе лжи) — это то, что у него были «близкие отношения» с Евгенией Медведевой.
Во время участия Милохина в телешоу «Ледниковый период» поклонники настойчиво приписывали ему бурный роман с его партнёршей фигуристкой Евгенией Медведевой. Сам блогер на прямой и интимный вопрос, спал ли он со своей партнёршей по шоу, отвечал отрицательно. Он добавлял, что не знает, к сожалению, у них не случилось интимной близости или к счастью.
Что конкретно имел ввиду Милохин, положительно отвечая на вопрос про близкие отношения с Медведевой, он не уточнил.
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Во время участия Милохина в телешоу «Ледниковый период» поклонники настойчиво приписывали ему бурный роман с его партнёршей фигуристкой Евгенией Медведевой. Сам блогер на прямой и интимный вопрос, спал ли он со своей партнёршей по шоу, отвечал отрицательно. Он добавлял, что не знает, к сожалению, у них не случилось интимной близости или к счастью.
Что конкретно имел ввиду Милохин, положительно отвечая на вопрос про близкие отношения с Медведевой, он не уточнил.
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Элина Позднякова