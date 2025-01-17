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«Дарил пирожные хорошие и белые розы»: Волочкова оценила 7-летний приговор своему ухажеру

Волочкова о мошенничестве бывшего ухажера Дюрана: произошла странная история
Балерина Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Балерина Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала приговор своему бывшему ухажеру Дмитрию Дюрану, который получил 7 лет колонии по делу о мошенничестве. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала произошедшее странной историей и подчеркнула, что он дарил ей хорошие пирожные и белые розы, не сделав ничего плохого.
«Мне Дима Дюран кроме хорошего ничего не сделал. Дарил мне розы, 1001 розу подарить мне. Я знаю, что произошла какая-то странная история, но я к ней не имею никакого отношения. <…> Мне Дима кроме пирожных хороших и белых роз ничего не подарил. Мне Дима Дюран сделал только хорошее, он мне делал только добро», — высказалась экс-прима Большого театра.
Волочкова рассказала, что познакомилась с Дюраном на концертной площадке «Известия Холл», когда решил подарить пирожные ее команде.



Балерина добавила, что слышала об истории с обманом, но подчеркнула, что ее он не обманывал, и она не хочет «лезть в эти все разборки».

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