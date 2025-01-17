«Дарил пирожные хорошие и белые розы»: Волочкова оценила 7-летний приговор своему ухажеру

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала приговор своему бывшему ухажеру Дмитрию Дюрану, который получил 7 лет колонии по делу о мошенничестве. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала произошедшее странной историей и подчеркнула, что он дарил ей хорошие пирожные и белые розы, не сделав ничего плохого.