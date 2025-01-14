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Мужчины для «плотских утех»: кем оказался молодой любовник Волочковой, с которым она отдыхает на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости /Екатерина Чеснокова)

Балерина Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости /Екатерина Чеснокова)

Анастасия Волочкова часто оказывается в центре внимания из-за своего поведения и публикаций. Её недавний отдых на Мальдивах свидетельствует о том, что она продолжает стремиться к популярности. «Радио 1» расскажет о молодом любовнике балерины и её особой диете.

Дача на Мальдивах


Каждый год Волочкова выбирает для отдыха один из самых престижных курортов мира. По мнению балерины, забота о себе и время для отдыха — это не просто роскошь, а важная необходимость для поддержания душевного равновесия.



«Мой отдых на Мальдивах проходит прекрасно, потому что это моя любимая, как я всегда говорю, мальдивская дача. Обычно самым тяжелым является первый день прилета на Мальдивы, потому что ему предшествует очень долгий перелет. Нужно еще из Мале перелететь на остров на гидросамолете, а я боюсь самолетов», — рассказала Волочкова в интервью с MK.RU.

Анастасия Волочкова вновь привлекает внимание общественности откровенными снимками, на которых она позирует в одних трусах. Каждый новый пост с участием балерины вызывает бурные обсуждения среди пользователей социальных сетей.

Звезда не обращает внимания на критику и продолжает демонстрировать свою фигуру, заявляя, что её тело — это её личное дело. Балерина утверждает, что сама устанавливает правила игры.

Анастасия Волочкова (фото: социальные сети)

Новая молодая любовь


В новой поездке у балерины появился спутник, личность которого она сначала предпочла оставить в тайне. Балерина не отрицает присутствия ухажера, но тщательно скрывает его имя и род деятельности.

«В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надёжно и уверенно», — написала Волочкова на личной странице.

Новые отношения Анастасии привлекли внимание поклонников и СМИ. Все хотят узнать, кто этот таинственный молодой человек. Многие считают, что новая романтическая история в жизни балерины — не просто мимолётное увлечение, а серьёзные отношения. Под своими фотографиями знаменитость пишет о своих эмоциях и чувствах, которые испытывает рядом с новым мужчиной.

Анастасия Волочкова (фото: социальные сети)

Согласно слухам, новым избранником Волочковой стал 26-летний танцор Марчел, участник шоу «Одержимость». Такой вывод поклонники сделали после того, как молодой человек опубликовал фото с того же пляжа, где недавно отдыхала звезда.

Кроме того, у тайного ухажёра балерины и Марчела совпадают татуировки на руках.

«Мы с Марчелом добавляем творческие и красивые краски нашему острову», — написала танцовщица.

Ранее Анастасия заявляла, что прекратила искать свою любовь. Несмотря на это, танцовщица продолжает встречаться с мужчинами: она использует их для «плотских утех».


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Анастасия Волочкова и Марчел (фото: социальные сети)

Диета Анастасии Волочковой


Кроме того, звезда шокировала поклонников тем, что её рацион состоит лишь из травы и яиц. Балерина объяснила, что такая диета — результат её стремления к идеальной фигуре.

По её мнению, для поддержания нужного веса важно строго контролировать питание.

Волочкова уверена, что минималистичный подход в еде помогает ей быстрее достичь стройности и поддерживать отличную физическую форму.

«Мои золотые, я как не ела ничего, так ничего и не ем. Человек, с которым я полетела на Мальдивы и с которым я нахожусь рядом, постоянно удивляется тому, что я действительно почти ничего не ем. Я ем только яйца и салатные листья», — сообщила артистка.

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«Она прислала мне фото»: Анна Седокова рассказала сестре Яниса о его долге в 1 млн рублей и пыталась получить доступ к счетам
15 января 2025, 17:39

Янис Тимма (фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

Прошел месяц с момента смерти бывшего мужа Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Это событие до сих пор вызывает много вопросов у близких спортсмена и общественности. Почему полиция Латвии начала расследование по этому делу и ​о чём сообщила сестра Тиммы расскажет «Радио ​1».

Помогли умереть


Недавно в Латвии начали расследование обстоятельств смерти баскетболиста, которая наступила в Москве в середине декабря. Этому также поспособствовал друг Яниса бизнесмен Марк Пугачев, который утверждает, что Тимме помогли умереть.

Сестра Яниса Лельде Жандецка поблагодарила Пугачева за его поддержку и надеется, что расследование поможет прояснить причины трагедии.

«Это правда, что полиция Латвии начала проверку всех обстоятельств смерти моего брата. Сейчас звучит много вопросов об этом, и эксперты делают все возможное, чтобы понять, что на самом деле произошло в последний день жизни Яниса. Не могу дать дополнительных комментариев по этому поводу, чтобы не влиять на результаты следствия», — поделилась она в социальных сетях.

Большие долги и финансовые проблемы


Кроме того, девушка подтвердила информацию о том, что у Тиммы в последнее время были проблемы с деньгами и значительные долги. Несмотря на то, что пара уже разводилась, Седокова продолжала помогать Янису финансово.

«Анна прислала мне фото, на котором мой брат записал свои долги по кредитным картам, собаке, машине, страховке, мобильному телефону на общую сумму в 10 900 долларов. Я видела скриншот, на котором видно, что она перевела моему брату 10 000 долларов в ноябре, 295 000 рублей — в декабре», — подчеркнула Лельде.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: социальные сети)
Она также объяснила попытки певицы получить доступ к деньгам Яниса: «Это банк American Express, и Анна лично мне написала объяснение, что звонила туда, чтобы связать свою кредитку с кредитной карточкой моего брата».


Пропала из медиа


С момента трагедии Седокова не выходила на связь с общественностью. После смерти бывшего мужа девушке понадобилась срочная медицинская помощь — у 43-летней певицы случился нервный срыв. Она была в шоковом состоянии и не понимала, что происходит.

По слухам, Анна скоро планирует вернуться к концертной деятельности, но официальных заявлений по этому поводу она пока не делала.

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Застала мужа с другой и появилась в 75 лет с Прохором Шаляпиным: многочисленные браки и романы Татьяны Судец
15 января 2025, 16:54

Телеведущая Татьяна Судец (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Известная телеведущая, ставшая символом доброты для многих поколений, «тётя Таня» из программы «Спокойной ночи, малыши!» прошла через множество испытаний в любви. О личной жизни телеведущей и об её ​отношениях с Прохором Шаляпиным расскажет «Радио 1».
Несмотря на успешную карьеру и статус на телевидении, её браки не принесли ей долгожданного счастья. Единственным человеком, с которым она действительно чувствовала себя счастливой, был Михаил Мирошников, её третий муж. Однако и тут не всё гладко: мужчина оказался запойным алкоголиком, который терял над собой контроль в периоды выпивки.

Биография Татьяны Судец


Татьяна Буранцева родилась и выросла в Москве в приличной трудовой семье. Её отец работал в горячем цехе, а мать была бухгалтером. Жили непросто: сначала в бараке, потом в вагоне поезда, пока не получили комнату в общежитии.

Скромность, которую в те годы считали главным качеством для девочек, не была сильной стороной Татьяны. В школе учителя жаловались на её хулиганство и драки с одноклассниками. Однажды с девочкой произошёл серьёзный несчастный случай: загорелось её платье, и 75% тела покрылось ожогами. Благодаря стараниям врачей и матери, которая взяла на себя реабилитацию, девочка смогла восстановиться.

После школы Татьяна поступила в энергетический институт. Она мечтала стать артисткой и планировала поступать в Гнесинское училище, но мать настояла на более надёжной профессии. Так Татьяна получила диплом инженера-радиофизика.

Однако работать по специальности она долго не стала. Зарплата инженера в начале 60-х составляла 130 рублей, но сценическая мечта оказалась сильнее любых денег. Татьяна решила попробовать себя на телевидении. Претендентов на место диктора было больше тысячи, но она прошла конкурс.

«Как меня взяли, до сих пор удивляюсь. За непосредственность, наверное. В лотерею жизни я выиграла свою любимую профессию — диктор», — отметила Татьяна в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Её карьера началась с программ «Время», «Умелые руки» и «Больше хороших товаров». А настоящую популярность и любовь зрителей Татьяна обрела в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Интересно, что зарплата начинающего диктора тогда составляла всего 70 рублей — почти вдвое меньше, чем на заводе.

Телеведущая Татьяна Судец (фото: РИА Новости / А. Агеев)

Личная жизнь Татьяны Судец


Татьяна Буранцева впервые вышла замуж рано. Молодой человек, который ей действительно нравился, поцеловался с другой, и назло всем Татьяна приняла предложение своего поклонника — Анатолия Грушина. Однако она его не любила.

Анатолий оказался хорошим мужем: сотрудник НИИ, интеллигент, заботился о Татьяне, исполнял её желания, был внимательным отцом. Мужчина старался сохранить брак, не хотел давать Татьяне развод, прося её всё тщательно обдумать. Но спустя семь лет их союз распался. На тот момент девушке было 25 лет.

«Я прожила в браке семь лет — у меня чего-то со всеми мужьями именно по семь получается. Жизни с Грушиным давно уже никакой не было, но мне мама все кудахтала: "Как это так разводиться?!! У нас так не принято!" Но развод все же случился: я, имея на руках сына Андрюшку, очутилась опять в коммуналке», — рассказала Судец.

Второй муж телеведущей


Почти сразу после развода в жизнь Татьяны пришла новая любовь. На фестивале советско-монгольской молодёжи она познакомилась с Владимиром Судцом, сыном маршала авиации. Молодой военный переводчик произвёл на неё сильное впечатление, и их страстный роман быстро перерос в брак.

У них родилась их дочь Дарья. Казалось бы, высокий статус семьи Судцов должен был обеспечить молодожёнам комфортную жизнь. Однако в реальности всё было иначе: сначала пара жила в коммунальной квартире, и только спустя время свёкр помог им с жильём.

«Пока однажды папа-маршал с мамой Галиной Николаевной не пришёл к нам в гости и не споткнулся у входной двери о пьяного в дымину соседа. Я и говорю: "Да перешагивайте через него, не бойтесь!" И когда папа увидел, в каких условиях мы живем, помог сделать квартиру. Тем более к тому моменту у нас с Вовой уже планировалась дочь Даша», — вспоминает Татьяна.

Телеведущая Татьяна Судец с дочерью (фото: социальные сети)

Их брак распался тогда, когда Татьяна, вернувшись из командировки, застала мужа с другой.

«Мне пришлось отдать Вове три тысячи рублей отступных. А что касается вещей, то все нужные ему он забрал, пока я была в Японии. А для того чтобы он не претендовал на квартиру, мне пришлось продать всё, что у меня было ценного, да и мама моя помогла эту сумму собрать. Вещи — это всё ерунда. Самое главное, что он ушёл!», — сказала она.

После развода артистка решила оставила фамилию бывшего мужа, так как зрители уже запомнили её как Судец.

Третья любовь «тёти Тани»



Через несколько лет после второго развода Татьяна Буранцева познакомилась с полковником КГБ Михаилом Мирошниковым, и в её жизни снова появилась любовь. Но вскоре выяснилось, что Михаил страдает от запойного алкоголизма. Тем не менее, Татьяна решила взять на себя ответственность и бороться с этим состоянием мужа.

«Я долго терпела, лечила его. Я — профессор по алкоголизму. Знаю, что такое "бытовой" пьяница — у меня второй муж был таким, а третий — хронический алкоголик», — поделилась диктор в документальном фильме «Моя правда. Татьяна Судец. Принимаю судьбу»

В итоге Татьяна всё же развелась с мужем, а через год 49-летний Михаил скончался.

«Мне было 47, ему — 49. Лучше Миши никого нет, а хуже — мне не нужно», — сказала Судец.

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Похоронила сына


Татьяна Буранцева пережила не только сложные отношения, но и тяжёлые утраты, которые оставили глубокий след в её жизни. Ещё в детстве она слышала, что на её семье лежит проклятье — мужчины в роду по материнской линии часто погибали.

Первым большим ударом для Татьяны стала смерть её брата Анатолия, которого убил пьяный сосед. Не успела она оправиться от этой трагедии, как не стало её отца — он скончался от сердечного приступа. Но самой страшной потерей для неё стала гибель её 24-летнего сына в 1992 году.

«Помню, как ехала с работы, и начали течь слезы. Просто так, не понимала, что происходит. Когда вернулась домой, узнала, что сын куда-то уехал. Потом прошла ночь, ещё один день, второй, а он так и не появился. Его нашли только через месяц», — рассказала Судец.

Из чувства ответственности перед зрителями Татьяна Буранцева продолжала работать в эфире, несмотря на личные трудности. За её ослепительной улыбкой скрывались настоящие эмоции, которые она старалась не показывать публике.

«Коллеги смотрели на меня и шептались: "Смотри-ка, улыбается. Даже смерть сына ее не тронула". А я и правда улыбалась. Заходила в кадр и старалась забыть все, что произошло», — сказала диктор.

Телеведущая Татьяна Судец (фото: социальные сети)

Отношения с Прохором Шаляпиным


Татьяна больше не выходила замуж. Однако несколько раз её видели вместе с Прохором Шаляпиным на различных мероприятиях, что вызвало слухи о возможном романе. Однако, как оказалось, это было скорее частью пиар-акции.

В этом году артистке исполнилось 77 лет. Ведущая редко появляется на телешоу, не ведёт соцсети и почти не общается с журналистами. Однако она активно поддерживает близкие отношения со своей дочерью и тремя внуками.

Певец Прохор Шаляпин и телеведущая Татьяна Судец (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

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«Всю молодость высосал»: как на самом деле живётся Полине Дибровой в браке со знаменитым телеведущим
15 января 2025, 16:40

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров)

Жене российского телеведущего Дмитрия Диброва Полине (девичья фамилия — Наградова) исполнилось в прошлом году 35 лет. Считается, что в этом возрасте женщина достигает своего пика красоты и привлекательности. Однако, в Интернете многие пишут, что из-за брака со зрелым мужем (Дмитрий старше своей избранницы на 30 лет) Полина стала выглядеть старше.
О том, как сейчас живёт жена телеведущего, читайте в материале «Радио 1».

Знакомство и свадьба с Дмитрием Дибровым


Полина и Дмитрий уже вместе 15 лет, несмотря на то, что им предрекали скорое расставание. Пара воспитывает трёх сыновей.

Знакомство произошло на конкурсе красоты: 17-летняя ростовчанка Полина принимала участие, а одним из членов жюри был Дмитрий. По словам ведущего, в девушке он сразу разглядел мать его будущих детей.

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Роман Кульгускин)

Дибров узнал контакты Полины: в первые несколько дней он просто отправлял ей цветы, а потом пригласил в ресторан. На первом свидании присутствовал представитель Полины от модельного агентства, ведь ей было всего 17 лет. Однако, Диброва это не остановило: он продолжил общение с девушкой. На её 18-летие они полетели отдыхать на Лазурный берег. Там телеведущей сделал своей возлюбленной предложение.

Полина Диброва вместе с сыновьями (Фото: соцсети)

Свадьбы не последовало, Дмитрий женился на другой девушке, но потом вернулся к Полине, и в 2009 году они расписались.

«Он меня воспитывал и воспитывает до сих пор»


По словам Полины, Дмитрий относится к ней как к дочери.
«Особенность такого брака в том, что тебе не нужно никому ничего доказывать. Оба человека занимают свои роли, свои позиции. Он меня воспитывал и воспитывает до сих пор. Возможно, я многие ошибки не делала, потому что рядом со мной был человек, который мне показывал, как правильно, учил меня всему», — однажды рассказала Полина.

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: соцсети)

Вместе с тем пользователи Интернета, которые следят за жизнью супругов, оставляют колкие комментарии по поводу их отношений:
«Он из неё всю молодость высосал».

«На первых фото она такое дитё рядом с ним, что аж смотреть неловко».

«Дамочка она в самом соку, а жизнь проходит, не за горами климакс... А рядом занудный дед... Эх».
Многие подмечают и то, что в последние несколько лет Полина стала выглядеть старше из-за жизни с мужем. Однако, если судить по фотографиям из соцсетей, Диброва в прекрасной форме, учитывая то, что она мама троих детей.

Полина Диброва (Фото: соцсети)


Чем занимается Полина Диброва


Полина воспитывает сыновей, занимается управлением домашнего персонала. Кроме того, она возглавляет свой женский клуб, который организует лекции по женской психологии, мастер-классы, тематические вечера и литературные обеды. Также жена Диброва делится с участницами клуба своими секретами семейной жизни.


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«Прижимал как родную дочь»: тайный роман Юры Хоя и 16-летней любовницы, почему она во всем обвиняет жену ​музыканта
15 января 2025, 16:39

Юрий Клинских (Юрий Хой) (Фото: соцсети)

Некоторые поклонники группы «Сектор Газа» до сих пор обвиняют экс-любовницу Юрия Клинских (Хоя) Ольгу Самарину в его смерти. Якобы именно она подсадила музыканта на запрещенные вещества, а также разрушила его семью.
О том, как сложилась жизнь любовницы Юрия Хоя после кончины знаменитого музыканта, расскажет редакция «Радио 1».

Как Юрий Хой познакомился с 16-летней будущей любовницей


С Юрием Клинских (Хоем) Ольга познакомилась на концерте «Сектора Газа» в Москве. На тот момент у 27-летнего музыканта уже была семья – жена, дети. Ольга же – совсем ещё юная 16-летняя девушка из столицы, которая была не прочь погулять. Значительная разница в возрасте не стала помехой для их отношений.

«Нам просто было хорошо вместе. Мы оба были раздолбаями, на одной волне плыли! Правда Юрка бабами был избалован, жестко тусил с ними поначалу», – рассказывала в интервью Ольга.

Все последующие годы Самарина сопровождала панка на гастролях и по сути стала его второй неофициальной женой. Сам Юрий не скрывал отношений с юной особой. Для жены Галины, привыкшей к разгульной жизни мужа, эти отношения стали настоящим ударом. Ведь это была не просто интрижка, Юрий буквально помешался от любви к Ольге.
Юрий Клинских (Юрий Хой) и Ольга Самарина (Фото: соцсети)

Многие поклонники до сих пор считают, что именно она разрушила семейное счастье Юрия и Галины. По словам Ольги, Хой и без нее изменял своей жене. В одном из интервью она рассказала, что когда они с Юрием познакомились – его брак с Галиной уже трещал по швам.

При этом Галина Клинских утверждала, что узнав о бурном романе мужа на стороне, она чуть с ума не сошла от обиды. Она даже была инициатором развода, но Хой противился — все еще думал вернуться в семью.

Кто виноват в гибели лидера группы «Сектор Газа»


Когда лидера «Сектора Газа» не стало, Ольгу начали обвинять в гибели Юрия, и что без нее жизнь музыканта сложилась бы по-другому. Она же, в свою очередь, обвиняет в страшной трагедии Галину, якобы та хотела вернуть мужа в семью при помощи чёрной магии.

«К бабкам каким-то ходила, и в конечном итоге решила, раз Юра не достался ей – так пусть не достанется никому», — утверждает Самарина.

Смерть Клинских породила множество сплетен. В тексте песни «Укус вампира», есть слова про жжение в груди и скорую смерть, что в точности описывало последний день жизни музыканта. И даже «Демобилизация», которая вошла в последний альбом именно по настоянию исполнителя, посчитавшего, что он не доживет до следующего выпуска, внесла свою пророческую ноту, считают некоторые поклонники группы.

Юрий Клинских (Юрий Хой) (Фото: соцсети)

Другие утверждают, что именно молодая любовница втянула его в водоворот грязи, что и погубило его. Самарина неоднократно заявляла, что она здесь ни при чём. Но ей никто не верил. Музыканты группы перестали с ней общаться, многие знакомые отвернулись. Однако именно Ольга остаётся единственным человеком, который действительно знает, как завершилась жизнь легендарного музыканта.

Как живет сегодня экс-любовница Юры Хоя


О себе лишний раз Ольга старается не напоминать. Поэтому детали ее частной жизни остаются тайной. Однако периодически в сети появляются фотографии женщины, которые позволяют иметь хоть какое-то представление о ее буднях.

Ольга Самарина (Фото: соцсети)

По слухам, Ольга вышла замуж и у нее есть сын. В настоящее время она проживает в Москве, а также старается вести здоровый образ жизни. Согласно мнению интернет-пользователей, несмотря на свой возраст, Ольга выглядит гораздо старше.

Известно, что в 2019 году Самарина побывала на кладбище в Воронеже, где навестила Хоя и музыкантов «Сектора Газа», с которыми общалась лично. Интервью Ольга практически не дает.

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Домогаров избивал, а Стебунов изменил: любовные страсти Марины Александровой, роман с Паниным* и тайный союз с режиссером
15 января 2025, 16:22

Марина Александрова (Фото: соцсети)

Марина Александрова — известная российская актриса театра и кино, которая обладает не только яркой внешностью, но и несомненным талантом. Она невероятно популярна у зрителей, но мало кто знает, что в своей личной жизни она пережила множество разочарований.
О знаменитых любовниках и тяжелых расставаниях актрисы читайте в материале «Радио 1».

Голодное детство


Марина Александрова (Фото: соцсети)

Марина Александрова (Пупенина), появилась на свет 29 августа 1982 года в военной семье города Кишкунмайша, расположенном в Венгрии. В 1986 году Пупенины сменили место жительства, переехав на Байкал, затем в Тулу, а после обосновались в Ленинграде. Детство актрисы прошло в огромной коммунальной квартире, где помимо них жили еще 12 семей.

Родители трудились не покладая рук, но их заработок был невелик. Как и многим другим в 90-е годы, им часто задерживали выплаты на полгода и более. Будущая актриса научилась играть на арфе, и какое-то время ее выступления были только на школьной сцене, однако совсем скоро ее заметили и стали приглашать на городские мероприятия. Спустя некоторое время юная артистка начала декламировать стихи на сцене, получая за свои выступления вознаграждение. Иногда ей платили несколько сотен рублей за работу, что было эквивалентно достойной зарплате для взрослого человека.

Завуч школы, в которой училась Марина Вера Жеребцова, вспоминала, что в этой семье часто возникали проблемы с оплатой коммунальных услуг, из-за чего отключали воду и электричество. Марина однажды призналась ей, что если бы не её помощь, они могли бы столкнуться с голодом: «Маринка — наша кормилица!».

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Ошибки в личной жизни


Талантливая девушка после школы переехала в Москву и с первой попытки поступила в Щукинское театральное училище. Любопытно, что почти сразу после этого её начали приглашать в различные кинопроекты. В частности, её дебютной работой стала главная роль в фильме «Северное сияние». В фильме снялся Александр Збруев, известный и обожаемый многими россиянами актёр. Именно с ним на съёмочной площадке Александрова впервые поцеловалась.

Александр Домогаров


Александр Домогаров и Марина Александрова (Фото: соцсети)

Первый серьёзный роман 22-летней Александровой был с 42-летним Александром Домогаровым. Пара познакомилась на съемочной площадке сериала «Звезда эпохи». В 2005 году актеры официально объявили о своих отношениях. Стоит подчеркнуть, что для Марины этот роман был наполнен сильными чувствами, страстью, но в то же время он был тяжёлым и мучительным. Ей было больно осознавать, что опытный во всех отношениях Домогаров даже не пытался скрывать свою склонность к изменам.

В их отношениях случались конфликты. Марина и Домогаров были вместе два года. За это время коллеги Марины по театру «Современник» неоднократно видели у неё синяки. Марина не подавала виду и объясняла всем, что упала. Снова... и снова. По возвращении с очередного съёмочного процесса Александрова обнаружила актёра в постели с его бывшей супругой Натальей Громушкиной. Это стало последней каплей, и Марина, собрав свои вещи, отправилась к своей матери в Санкт-Петербург.

Алексей Панин*


Алексей Панин* (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)

В 2006 году на вечеринке в клубе «Кино» произошло знакомство Александровой с Алексеем Паниным*. Страстный роман, который впоследствии Панин* охарактеризует как «безумный», длился всего лишь месяц. Алексей* утверждал, что в результате актриса «ушла от одного безумца к другому», подразумевая себя и Домогарова.

Иван Стебунов


Иван Стебунов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В 2008 году Марина, связала себя узами брака с актером Иваном Стебуновым. Актеры познакомились на сцене театра «Современник» и быстро нашли общий язык. К сожалению, у молодых актёров не получилось создать крепкий союз. Спустя два года их пути разошлись. Через восемь лет после расставания Иван Стебунов в программе «Судьба человека» расскажет, что причиной развода были его измены.

Долгожданное счастье


Андрей Болтенко (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Вторым мужем актрисы стал режиссер Андрей Болтенко. Долгое время их связь оставалась скрытой от посторонних глаз, но в 2012 году Марина стала появляться на публике с заметно округлившимся животом, что выдало их тайну. Она оставила работу в театре, 11 июля в США родился их сын Андрей, а вскоре после этого Александрова и Болтенко поженились. В 2015 году на свет появилась их дочь Екатерина. Марина была счастлива, ведь её мечта о большой и дружной семье наконец-то осуществилась.

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Юра Борисов номинирован на британскую кинопремию BAFTA
15 января 2025, 16:11

Юрий Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр Юра Борисов из подмосковного Реутова стал номинантом Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Он может получить награду в категории «Лучший актер второго плана» за работу в фильме «Анора».
Этот фильм снял американский режиссёр Шон Бейкер. Сама кинокартина уже удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

Кроме Борисова, на награду претендуют Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль», Эдвард Нортон за фильм «Совершенный незнакомец», Гай Пирс за фильм «Бруталист», Джереми Стронг за фильм «Ученик» и Кларенс Маклин за фильм «Синг-Синг». Победители кинопремии станут известны 16 февраля. Премия BAFTA негласно считается «репетицией» кинопремии «Оскар», так как она часто предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.

Юра Борисов родился в Реутове в 1992 году. К окончанию учёбы в ВТУ им. Щепкина он уже мог похвастаться списком серьёзных работ. Первую главную роль получил в сериале «У каждого своя война» в 2011 году. После этого Юра стал крайне востребованным, сейчас его фильмография насчитывает уже более 70 работ. Актёр часто берется за сложные роли в патриотических, военных фильмах и драматических сериалах.

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Рената Литвинова готовится стать бабушкой? От кого беременна дочь актрисы и почему ее внешний вид испугал поклонников
15 января 2025, 15:55

Рената Литвинова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

12 января Рената Литвинова отметила свой 58-й день рождения, который провела в компании близких друзей в одном из парижских ресторанов. Поздравить актрису пришли ее друзья Наталья Водянова и Демна Гвасалия, а также дочь Ульяна Добровская. На что обратили внимание поклонники певицы расскажет «Радио 1».

Дочь Литвиновой беременна?


На своих страницах в социальных сетях Рената Литвинова поделилась фотографиями с торжества. На одном из снимков она обнимает дочку и нежно целует ее в лоб. Пользователи сети уверены, что Ульяна ожидает ребенка, так как девушка одета в свободное платье и явно прибавила в весе.

Особенно внимательные подписчики заметили кольца на безымянном пальце Ули, которые напоминают обручальное и помолвочное.

Ульяна Добровская и Рената Литвинова пока не комментируют слухи о возможной беременности.

Рената Литвинова с дочерью (Фото: соцсети)

Личная жизнь дочери Ренаты Литвиновой


Литвинова родила дочь Ульяну в 2001 году от бизнесмена Леонида Добровского. Когда девочке исполнилось 6 лет, родители расстались, и Ульяна осталась жить с матерью, но часто общалась с отцом. Рената с раннего возраста уделяла большое внимание образованию дочери, водя ее в музеи и обучая классической литературе. В 11 лет Ульяна поступила в международную билингвальную школу во Франции, что позволило ей свободно говорить на трех языках. Позже она продолжила обучение в Королевской академии моды в Антверпене и уже выпустила несколько коллекций одежды.

Личная жизнь Ульяны остается загадкой. Существовали слухи о ее отношениях с дизайнером Федором Дьяконовым, которые возникли после того, как она появилась на свадьбе Светланы Бондарчук в платье, созданном им специально для нее. Пару часто замечали вместе, и они публиковали совместные фотографии в социальных сетях. Также Ульяна и Федор представляли совместную коллекцию для Московского метрополитена. Однако неизвестно, являются ли они парой в настоящее время.

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Болезненная худоба Литвиновой шокировала поклонников


Ранее в социальных сетях актрисы появилось фото, на котором Рената Литвинова, одетая во все черное, выглядит худой и бледной. Пользователи были шокированы: от прежней красавицы с магнетическим обаянием не осталось и следа. Теперь Литвинова вызывает ассоциации не с загадочной аристократкой, а с капризной Шапокляк.

«Черная, сутулая моль», «Какая же вы унылая и жалкая», «Нечто жалкое, Шапокляк. Колени до конца не разгибаются, туфли ужасные», «Какая-то болезненная худоба», — пишут комментаторы.

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«Не судите, да не судимы будете»: Звезда «Дома-2» о травле Анны Седоковой
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова вступилась за Анну Седокову
15 января 2025, 15:21

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Подписчики звезды «Дома-2» Юлии Ефременковой спросили, что она думает о ситуации, которая сложилась вокруг Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа Янима Тиммы. Та заступилась за подвергшуюся настоящей травле певицу.
Вопрос о её отношении к Седоковой и её роли в гибели бывшего мужа Ефременковой задали в социальной сети.

«Люди зачастую ставят себя выше Бога и решают, кого казнить, а кого помиловать», — написала Юлия в ответ.

Она подчеркнула, что особенно неприятно наблюдать, как на Анну Седокову «спускают всех собак», как все ее недоброжелатели пользуются ситуацией и травят Анну, в то время как ей и без того сейчас тяжело, а «лежачих даже в спорте не бьют».

Юлия предупредила, что «закон бумеранга» по-прежнему действует, а осуждающие других нередко сами попадают в те же обстоятельства, что и те, кого они незаслуженно подвергали травле.

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Потерял миллионы и живет с мамой-пенсионеркой: чем занимается Сергей Соседов после скандального увольнения
15 января 2025, 14:58

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов на протяжении всей карьеры придерживается образа непробиваемого и дерзкого профессионала. Журналист никогда не стеснялся критиковать ни Аллу Пугачеву, ни Лолиту Милявскую, ни других звезд эстрады. После скандального увольнения с НТВ Соседов буквально исчез из медийного пространства.
О том, как сегодня живет и чем занимается Сергей Соседов, а также какую женщину называет самой важной в своей жизни — в материале «Радио 1».

Как начиналась творческая карьера Сергея Соседова


С музыкой и творчеством Сергей Соседов познакомился еще в раннем возрасте. В 5 лет мама отвела сына в музыкальную школу, чтобы научить играть на фортепиано и петь. По словам журналиста, уже тогда педагоги прикладывали максимум усилий, чтобы развить его творческий талант. С малых лет будущий критик научился разбирать симфонии и анализировать любое произведение.

Чуть ли не с первого класса Сергей мечтал, что станет известным и обязательно поступит в училище. Разочарование постигло молодого человека уже при поступлении: класса фортепиано в том учебном учреждении, куда пытался попасть Соседов, не оказалось.

Учиться на композитора он не хотел, а играть на балалайке или баяне не собирался. Выход был один — поступать на дирижерско-хоровое отделение. Соседов рассказывал, что был одним из двух молодых людей, которые пришли на прослушивание. Приемная комиссия с нескрываемым скептицизмом поинтересовалась, что парни планируют делать в женском хоре, а по итогам вступительного собеседования и вовсе отказали Сергею.

Через время будущий шоумен поступил на факультет журналистики в МГУ имени Ломоносова. Все годы обучения Соседов мечтал связать себя с телевидением. Первый же шанс подвернулся ему в 1990-е — именно тогда на одном из каналов начала выходить программа «Акула пера». Там он задавал провокационные вопросы, а участники шоу сгорали от стыда. О том, что слава настигнет его столь неожиданно, музыкальный критик даже подумать не мог. Спустя считанные месяцы Сергея Соседова начали узнавать на улицах.

Оглушительная популярность и внезапный уход со сцены на годы


Следующие шесть лет были для Соседова переломными: музыкальный критик пробовал себя как пресс-менеджер, постоянный эксперт шоу о религии, работал обозревателем в газете. Вернуться на ТВ полноценно ему удалось только в 2007 году: режиссеры музыкального шоу «Суперстар» позвали Соседова быть судьей в одном из сезонов проекта.

Сергей Соседов (Фото: кадр из телепередачи «ВИА Суперстар!»)

Популярность журналиста достигла невероятных высот, однако в его жизни произошла трагедия: от рака легкого скончался отец Соседова. О постигшем его семью горе Сергей смог спокойно говорить только спустя 10 лет.

Утрата отца настолько болезненно отразилась на шоумене, что тот на годы ушел в тень и вернулся только в 2020 году – сначала как постоянный член жюри в «Суперстар», а потом как ведущий шоу «За гранью».

Соседов потерял миллионное состояние


Несмотря на известность и немалые гонорары, Соседов не стал богатым и даже не обзавелся собственной квартирой. Он долго копил деньги, чтобы потом приобрести отдельную от матери недвижимость, но и тут критика ждало разочарование: все вклады знаменитости были заморожены, а затем у банка отняли лицензию. Вместо своих 11 миллионов он получил страховую сумму в 1,4 миллиона. Ничего другого, кроме как жить с матерью ему не оставалось.

За что Соседова выгнали с НТВ


В декабре 2023 года Соседов узнал, что контракт с ним не продлили, и он больше не будет занимать должность ведущего в программе «За гранью» на НТВ. Ведущий не скрывал, что эта история его сильно задела.

Сергей Соседов (Фото: кадр из телепередачи «За гранью»)

Тем более, что набор зрителей на новые выпуски с указанием его фамилии в качестве ведущего интенсивно продолжался. А ведь для этого проекта Соседов даже омолодился. Многие подозревали, что он решился на «уколы красоты».

Сам Соседов долгое время никак не комментировал свое увольнение с канала НТВ. А позднее признался, что «ко двору не пришлась» его манера ведения шоу. Оказывается, организаторы «За гранью» хотели видеть трагедию в кадре, но он все время пытался перестроить сюжет на позитивный лад.

Вместо Сергея Соседова популярное шоу «За гранью» возглавил другой ведущий – Тимур Еремеев.

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Любимая женщина в жизни Сергея Соседова


О личной жизни известный шоумен старается не распространяться. Хотя сам регулярно комментирует романы и сердечные проблемы российских знаменитостей в качестве критика. Причем его прямолинейность порой вводит в ступор публику.

Не секрет, что Сергею Соседову уже исполнилось 56 лет, однако он ни разу не был женат и у него нет детей. Хотя любимая женщина все же присутствует в его жизни и всегда рядом. Дело в том, что скандальный критик до сих пор живет с мамой-пенсионеркой и съезжать от нее не собирается.

«Нам очень комфортно вдвоем. Такую маму, как у меня, еще поискать! Она не только мама, но и друг. Мы поддерживаем друг друга, всегда это было. Потому что мы одна семья!» — поясняет журналист.

Сколько зарабатывает Сергей Соседов


Несмотря на скандальное и неожиданное увольнение с телеканала НТВ, без дохода Сергей Соседов не остался. По данным СМИ, ему регулярно поступает масса перспективных предложений, но он очень избирателен в выборе новых проектов. Критик заявляет, что ищет только интересные предложения, поэтому нужно выбирать тщательно.

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В медийном пространстве ходят слухи, что за участие в частных мероприятиях Сергей Соседов получает порядка 500 тысяч рублей, что является лишь частью прибыли.

Обычная жизнь скандального критика


Соседов не скрывает, что для комфортной жизни ему не нужно много денег. Однако, как утверждает журналист, ему важно качественно питаться. Также он регулярно вкладывается в самообразование. По его словам, он может прожить и на 50 тысяч рублей в месяц.

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