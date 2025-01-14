Мужчины для «плотских утех»: кем оказался молодой любовник Волочковой, с которым она отдыхает на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости /Екатерина Чеснокова)
Дача на Мальдивах
Каждый год Волочкова выбирает для отдыха один из самых престижных курортов мира. По мнению балерины, забота о себе и время для отдыха — это не просто роскошь, а важная необходимость для поддержания душевного равновесия.
«Мой отдых на Мальдивах проходит прекрасно, потому что это моя любимая, как я всегда говорю, мальдивская дача. Обычно самым тяжелым является первый день прилета на Мальдивы, потому что ему предшествует очень долгий перелет. Нужно еще из Мале перелететь на остров на гидросамолете, а я боюсь самолетов», — рассказала Волочкова в интервью с MK.RU.
Анастасия Волочкова вновь привлекает внимание общественности откровенными снимками, на которых она позирует в одних трусах. Каждый новый пост с участием балерины вызывает бурные обсуждения среди пользователей социальных сетей.
Звезда не обращает внимания на критику и продолжает демонстрировать свою фигуру, заявляя, что её тело — это её личное дело. Балерина утверждает, что сама устанавливает правила игры.
Новая молодая любовь
В новой поездке у балерины появился спутник, личность которого она сначала предпочла оставить в тайне. Балерина не отрицает присутствия ухажера, но тщательно скрывает его имя и род деятельности.
«В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надёжно и уверенно», — написала Волочкова на личной странице.
Новые отношения Анастасии привлекли внимание поклонников и СМИ. Все хотят узнать, кто этот таинственный молодой человек. Многие считают, что новая романтическая история в жизни балерины — не просто мимолётное увлечение, а серьёзные отношения. Под своими фотографиями знаменитость пишет о своих эмоциях и чувствах, которые испытывает рядом с новым мужчиной.
Согласно слухам, новым избранником Волочковой стал 26-летний танцор Марчел, участник шоу «Одержимость». Такой вывод поклонники сделали после того, как молодой человек опубликовал фото с того же пляжа, где недавно отдыхала звезда.
Кроме того, у тайного ухажёра балерины и Марчела совпадают татуировки на руках.
«Мы с Марчелом добавляем творческие и красивые краски нашему острову», — написала танцовщица.
Ранее Анастасия заявляла, что прекратила искать свою любовь. Несмотря на это, танцовщица продолжает встречаться с мужчинами: она использует их для «плотских утех».
Диета Анастасии Волочковой
Кроме того, звезда шокировала поклонников тем, что её рацион состоит лишь из травы и яиц. Балерина объяснила, что такая диета — результат её стремления к идеальной фигуре.
По её мнению, для поддержания нужного веса важно строго контролировать питание.
Волочкова уверена, что минималистичный подход в еде помогает ей быстрее достичь стройности и поддерживать отличную физическую форму.
«Мои золотые, я как не ела ничего, так ничего и не ем. Человек, с которым я полетела на Мальдивы и с которым я нахожусь рядом, постоянно удивляется тому, что я действительно почти ничего не ем. Я ем только яйца и салатные листья», — сообщила артистка.
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