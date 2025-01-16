«Хоть кто-нибудь даст мне полтос?»: Волочкова высказалась о своем возрасте

Балерина Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не выглядит на свой возраст, хотя уже через год будет праздновать 50-летие. Этими размышлениями она поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей, комментируя свой скорый день рождения — 20 января ей исполнится 49 лет.
Волочкова уверена, что с возрастом ее ничего не связывает, так как в душе ей всегда 17.
Она добавила, что старость наступает лишь тогда, когда человек перестает заниматься своим любимым делом и начинает предаваться тревоге.
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«Я же не простой человек. Я с самых ранних лет работают над своим телом, питанием, у меня нет вредных привычек. Мне через год 50, хоть кто-нибудь даст мне полтос? Конечно же, нет! У меня до сих пор невероятная гибкость, я из балетного зала не выхожу и тружусь с таким же упором, как в балетной школе», — похвалилась балерина.
Она добавила, что старость наступает лишь тогда, когда человек перестает заниматься своим любимым делом и начинает предаваться тревоге.
«Старость, конечно, главный мой враг. Но, поверьте, я над этим работаю. Годы тренировок дают свои плоды», — отметила экс-прима Большого театра.Волочкова поделилась, что день рождения будет праздновать в Москве, когда вернется с Мальдив, где отдыхает с друзьями.
«Я соберу в ресторане «Боярский» всех своих друзей, представителей СМИ и мы проведем весело время, пообщаемся, устроим настоящий праздник. Никаких излишеств не будет», — рассказала Волочкова.Читайте также:
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Данил Пономарев