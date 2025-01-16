«Хоть кто-нибудь даст мне полтос?»: Волочкова высказалась о своем возрасте

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не выглядит на свой возраст, хотя уже через год будет праздновать 50-летие. Этими размышлениями она поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей, комментируя свой скорый день рождения — 20 января ей исполнится 49 лет.