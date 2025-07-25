Звезда фильма «Обитаемый остров» обматерил и прогнал журналистов из-за вопроса о роли Максима Каммерера

25 июля 2025, 08:44

Актер Степанов матом прогнал журналистов из-за вопроса о роли Максима Каммерера

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Актер Василий Степанов, который известен по роли Максима Каммерера в дилогии «Обитаемый остров», в грубой форме отказался комментировать вопрос журналистов Telegram-канала Mash, которые пришли к нему домой.