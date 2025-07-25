Звезда фильма «Обитаемый остров» обматерил и прогнал журналистов из-за вопроса о роли Максима Каммерера
Актер Василий Степанов, который известен по роли Максима Каммерера в дилогии «Обитаемый остров», в грубой форме отказался комментировать вопрос журналистов Telegram-канала Mash, которые пришли к нему домой.
На опубликованном видео актер матом предлагает корреспондентам уйти и демонстративно захлопывает перед ними дверь. Журналисты задали Степанову вопрос, как он относится к тому, что в сериале «Полдень», о начале съемок которого стало известно ранее, его роль досталась другому артисту.
В апреле этого года сообщалось, что Василий Степанов наблюдается в психоневрологическом диспансере из-за диагноза «параноидная шизофрения». Уточняется, что он живет на пенсию матери и пособие по инвалидности в размере 20 тысяч рублей.
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