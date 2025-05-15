«Внучка хотела от меня избавиться»: молодой любовник Светланы Светличной или нерадивый сын? Кто получил в наследство ее миллионы

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
15 мая родилась советская актриса Светлана Светличная. Звезда «Бриллиантовой руки» запомнилась не только ярким образом, но и скандалами, которые преследовали ее последние годы жизни. Подробнее в материале «Радио 1».
Обещание соседям и громкие обвинения
Еще в 2020 году Светличная поразила общественность заявлением: три квартиры в Москве и антиквариат она намерена завещать вовсе не родственникам, а… соседям. По словам актрисы, ее единственный сын Алексей — от брака с актером Владимиром Ивашовым — якобы не навещал мать даже в тяжелые минуты, когда та боролась с онкологией. Вместо поддержки он, по версии Светличной, спился и на протяжении десяти лет не интересовался ее судьбой. А когда состояние актрисы резко ухудшилось, сын, его жена и дочь неожиданно объявились, будто бы с намерением ускорить ее уход из жизни.
Разлад в семье, по словам артистки, длился десятилетиями. Алексей держался от матери на расстоянии, невестка вызывала у нее отторжение, а внучка, по мнению Светличной, просто завидовала бабушкиной славе. Актриса даже утверждала, что родственники хотели ее отравить — якобы однажды в доме появился разбитый ртутный градусник, который могла подложить внучка-медик.
«Маша специально оставила ртуть в моем доме. Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и не заметили ртуть, то я бы умерла», — рассказывала актриса.
Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)
Обида, долги и обвинения
После громких эфиров с откровениями бабушки внучке Марии пришлось оправдываться в эфире федерального телеканала. Она отрицала любые попытки навредить Светличной, заявляя, что искренне любит ее. Но актриса отказывалась идти на примирение и вскоре раскрыла новые подробности: якобы Мария взяла у нее в долг два миллиона рублей и не вернула.
Светличная жаловалась, что добивалась справедливости и через сына, но Алексей не стал вмешиваться в конфликт. «Он сказал, что это не его дело», — сетовала она. При этом сама актриса не скрывала разочарования и не исключала, что могла проявить излишнюю доверчивость.
Версия семьи: мать против всех
Сын Светланы Светличной, в свою очередь, обвинял мать в том, что именно она провоцировала конфликт. Он утверждал, что актриса лишила семью права на наследство, пытаясь оформить жилье на других людей. После смерти младшего сына, по словам Алексея, Светличная и вовсе хотела передать квартиры незнакомцам, так как считала близких «недостойными».
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Любовник или аферист?
Подлило масла в огонь и появление 35-летнего актера Ивана Николаева. Светличная демонстративно говорила о возможном завещании в его пользу. Поговаривали даже о романе между ними, хотя сам Николаев утверждал, что общался со Светличной лишь из сочувствия. Одна из квартир, между тем, была продана еще до смерти актрисы — сделку, предположительно, оформила внучка.
65 миллионов под вопросом
По оценкам, оставшееся имущество Светланы Светличной может тянуть на сумму около 65 миллионов рублей. Кто же в итоге получит наследство?
По словам адвоката Сергея Жорина, ситуация, скорее всего, будет стандартной: если завещание не появится, всё перейдет сыну как наследнику первой очереди. Однако, учитывая биографию актрисы и число сомнительных персонажей, окружавших ее в последние годы, не исключено, что всплывут неожиданные документы и претенденты.
Жорин подчеркнул: если завещание окажется сфальсифицированным, у законных наследников будет право на его оспаривание. В случае подозрений на мошенничество разбирательством займется полиция.
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Дарья Филинова