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«Он человек с сильным характером»: Валя Карнавал рассказала о своих впечатлениях от съёмок с Александром Серовым

Валя Карнавал рассказала о своих впечатлениях от съёмок с Александром Серовым
Валя Карнавал (фото: Instagram* @karna.val)

Валя Карнавал (фото: Instagram* @karna.val)

В одном из выпусков музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» приняла участие популярная блогерша и певица Валя Карнавал.
Стоит отметить, что в ее звездной команде появится певец Александр Серов.

«В моей команде будут удивительные люди — Александр Серов, Мария Миронова и Александр Панайотов! С ними было очень приятно работать на съемочной площадке. Хотя Александр Серов, безусловно, человек с сильным характером и определенно внес свой вклад в стратегию команды, мы отлично сработались», — рассказала блогер сайту 7Дней.ru.

По словам Карнавал, съемки проходят мирно и весело. Она добавила, что в команде царила атмосфера взаимопонимания и поддержки.

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*Запрещен в РФ
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Дарья Мороз вышла в свет с обновленным имиджем
Дарья Мороз появилась на публике с холодным блондом
15 мая 2025, 11:14

Дарья Мороз (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

С холодным блондом появилась на публике артистка Дарья Мороз. Как пишет РИА Новости, знаменитость пришла на XII Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) в столице.
Помимо новой стрижки, женщина продемонстрировала присутствующим черный жакет с красными лацканами, а дополнила образ красная матовая помада.

У Дарьи Мороз есть 14-летняя дочь Анна от режиссера Константина Богомолова. Девушка-подросток учится в восьмом классе Немецкой школы им. Ф.П. Гааза в Москве. В 2021 году Анна получила диплом школы актерского мастерства.

Актриса и режиссер развелись в 2018 году, а год спустя Богомолов женился на скандальной журналистке Ксении Собчак.

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«Внучка хотела от меня избавиться»: молодой любовник Светланы Светличной или нерадивый сын? Кто получил в наследство ее миллионы

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«Внучка хотела от меня избавиться»: молодой любовник Светланы Светличной или нерадивый сын? Кто получил в наследство ее миллионы
15 мая 2025, 11:05

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

15 мая родилась советская актриса Светлана Светличная. Звезда «Бриллиантовой руки» запомнилась не только ярким образом, но и скандалами, которые преследовали ее последние годы жизни. Подробнее в материале «Радио 1».

Обещание соседям и громкие обвинения


Еще в 2020 году Светличная поразила общественность заявлением: три квартиры в Москве и антиквариат она намерена завещать вовсе не родственникам, а… соседям. По словам актрисы, ее единственный сын Алексей — от брака с актером Владимиром Ивашовым — якобы не навещал мать даже в тяжелые минуты, когда та боролась с онкологией. Вместо поддержки он, по версии Светличной, спился и на протяжении десяти лет не интересовался ее судьбой. А когда состояние актрисы резко ухудшилось, сын, его жена и дочь неожиданно объявились, будто бы с намерением ускорить ее уход из жизни.

Разлад в семье, по словам артистки, длился десятилетиями. Алексей держался от матери на расстоянии, невестка вызывала у нее отторжение, а внучка, по мнению Светличной, просто завидовала бабушкиной славе. Актриса даже утверждала, что родственники хотели ее отравить — якобы однажды в доме появился разбитый ртутный градусник, который могла подложить внучка-медик.

«Маша специально оставила ртуть в моем доме. Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и не заметили ртуть, то я бы умерла», — рассказывала актриса.

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Обида, долги и обвинения


После громких эфиров с откровениями бабушки внучке Марии пришлось оправдываться в эфире федерального телеканала. Она отрицала любые попытки навредить Светличной, заявляя, что искренне любит ее. Но актриса отказывалась идти на примирение и вскоре раскрыла новые подробности: якобы Мария взяла у нее в долг два миллиона рублей и не вернула.

Светличная жаловалась, что добивалась справедливости и через сына, но Алексей не стал вмешиваться в конфликт. «Он сказал, что это не его дело», — сетовала она. При этом сама актриса не скрывала разочарования и не исключала, что могла проявить излишнюю доверчивость.

Версия семьи: мать против всех


Сын Светланы Светличной, в свою очередь, обвинял мать в том, что именно она провоцировала конфликт. Он утверждал, что актриса лишила семью права на наследство, пытаясь оформить жилье на других людей. После смерти младшего сына, по словам Алексея, Светличная и вовсе хотела передать квартиры незнакомцам, так как считала близких «недостойными».

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Любовник или аферист?


Подлило масла в огонь и появление 35-летнего актера Ивана Николаева. Светличная демонстративно говорила о возможном завещании в его пользу. Поговаривали даже о романе между ними, хотя сам Николаев утверждал, что общался со Светличной лишь из сочувствия. Одна из квартир, между тем, была продана еще до смерти актрисы — сделку, предположительно, оформила внучка.

65 миллионов под вопросом


По оценкам, оставшееся имущество Светланы Светличной может тянуть на сумму около 65 миллионов рублей. Кто же в итоге получит наследство?

По словам адвоката Сергея Жорина, ситуация, скорее всего, будет стандартной: если завещание не появится, всё перейдет сыну как наследнику первой очереди. Однако, учитывая биографию актрисы и число сомнительных персонажей, окружавших ее в последние годы, не исключено, что всплывут неожиданные документы и претенденты.

Жорин подчеркнул: если завещание окажется сфальсифицированным, у законных наследников будет право на его оспаривание. В случае подозрений на мошенничество разбирательством займется полиция.

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«Меня с детского сада так не пугали»: Гусейн Гасанов пригрозил Екатерине Мизулиной и получил ответ
Мизулина ответила блогеру Гасанову, пригрозившему ей судом и блокировкой канала
15 мая 2025, 10:39

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Объявленный в розыск блогер Гусейн Гасанов обвинил в своих проблемах главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. В личном блоге он пригрозил ей судом, а также призвал заблокировать Telegram-канал Мизулиной.
Гасанов подчеркнул, что готов судиться с главой Лиги безопасного интернета после слов в его адрес.

«Держись, родная», — написал блогер.

Мизулина ответила Гасанову после его призывов заблокировать ее Telegram-канал. Глава Лиги безопасного интернета вновь назвала блогера мошенником и скамером.

«Очень страшно. Меня с детского сада так не пугали», — с иронией отметила Екатерина.

Напомним, в июле прошлого года Екатерина Мизулина назвала Гусейна Гасанова мошенником. 14 мая текущего года блогера заочно арестовали и объявили в розыск, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье о легализации и отмывании денег.

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#екатерина мизулина
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Ксения Бородина примерила свадебное платье и встретилась со звездой турецких сериалов в Стамбуле
Бородина примерила свадебное платье и встретилась с турецкой актрисой Дениз
15 мая 2025, 10:17

Ксения Бородина и Дилан Дениз (Фото: Инстаграм* @borodylia)

42-летняя Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с возлюбленным Николаем Сердюковым. Несколько дней назад телезвезда прилетела из ОАЭ, а уже сегодня вышла на связь из Стамбула.
В своем блоге Ксения сообщила, что отправилась в свадебный салон на примерку платья. Знаменитость опубликовала снимок, где запечатлела несколько нарядов, но при этом не стала рассказывать, в каком из них она отправится к алтарю.

После примерки Бородина случайно встретила звезду турецкого сериала «Чукур» и обладательницу титула «Мисс Вселенная Турция» в 2014 году Дилан Дениз.

«Вот Стамбул, он такой, вышла после примерки, а тут красотка Дилан Дениз из "Чукур"», — написала телеведущая.

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*Запрещен в РФ
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Авербух извинился за скандальные слова об Арзамасовой
Илья Авербух извинился за свои скандальные слова о 15-летней Арзамасовой
15 мая 2025, 09:51

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух извинился за слои слова, сказанные в адрес супруги актрисы Елизаветы Арзамасовой. Фигурист обратился к подписчикам в своем Telegram-канале.
«В интервью я сказал, что 15 лет — это уже не ребенок, что это женщина, и у нее все было. Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности», — пояснил спортсмен.

Он отметил, что сказал безответственную глупость. Авербух подчеркнул, что не имел в виду никакого сексуального подтекста. Так фигурист хотел донести, что Арзамасова в свои 15 лет была интересной и самостоятельной личностью, которая могла много трудиться и ставить цели.

Напомним, скандал разгорелся после интервью Ильи Авербуха, в котором он неосторожно выразился о моменте знакомства с Арзамасовой, которой на тот момент было всего 15 лет. Его фраза про «у нее все уже было» вызвала многочисленную критику аудитории.

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*Запрещен в РФ
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