«Он человек с сильным характером»: Валя Карнавал рассказала о своих впечатлениях от съёмок с Александром Серовым

Валя Карнавал (фото: Instagram* @karna.val)
В одном из выпусков музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» приняла участие популярная блогерша и певица Валя Карнавал.
Стоит отметить, что в ее звездной команде появится певец Александр Серов.
По словам Карнавал, съемки проходят мирно и весело. Она добавила, что в команде царила атмосфера взаимопонимания и поддержки.
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«В моей команде будут удивительные люди — Александр Серов, Мария Миронова и Александр Панайотов! С ними было очень приятно работать на съемочной площадке. Хотя Александр Серов, безусловно, человек с сильным характером и определенно внес свой вклад в стратегию команды, мы отлично сработались», — рассказала блогер сайту 7Дней.ru.
По словам Карнавал, съемки проходят мирно и весело. Она добавила, что в команде царила атмосфера взаимопонимания и поддержки.
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