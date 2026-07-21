Дарья Мороз высказалась о поступлении дочери Юлии Пересильд в вуз по блату

21 июля 2026, 12:56

Мороз поддержала Пересильд после обвинений в поступлении в ГИТИС по блату

Дарья Мороз (Фото: Instagram* / @d_moroz)

Дарья Мороз прокомментировала в личном блоге обсуждения вокруг поступления Анны Пересильд в ГИТИС. После того как в мае 2026 года стало известно, что дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя поступает на актёрский факультет в мастерскую Олега Меньшикова, в соцсетях появились обвинения в том, что абитуриентка якобы получила преимущество благодаря известным родителям.





Поводом для обсуждений стало то, что Анна не присутствовала на одном из конкурсных испытаний, обязательных для большинства поступающих. Дарья Мороз выступила в поддержку Пересильд, отметив, что будущая студентка успешно прошла отбор и продемонстрировала высокий уровень подготовки.





«Я, к слову, когда поступала, тоже не попала на конкурс Школы-студии МХАТ из-за съёмок у Г. Н. Данелия и училась, в связи с этим, первый год платно — так решил ректор Школы О. П. Табаков. Аня потрясающе талантливый человек. Для меня и для всей нашей педагогической команды — большая удача, что она на курсе», — написала Мороз.