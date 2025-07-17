Опубликованы прижизненные кадры Юрия Мороза с фестиваля «Дух огня»
В преддверии похорон Юрия Мороза «StarHit» опубликовал его последние прижизненные кадры, снятые в марте на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Это стало последним появлением режиссера на публике.
Многие отметили, как сильно изменился Мороз из-за длительного лечения: он потерял волосы и был в головном уборе. Режиссер выглядел хмурым, хотя всегда отличался хорошим настроением.
Несмотря на ухудшение самочувствия, он самостоятельно передвигался и выступил с речью на сцене. Мужчина скончался в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
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