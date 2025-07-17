Опубликованы прижизненные кадры Юрия Мороза с фестиваля «Дух огня»

17 июля 2025, 16:06

Юрий Мороз ( РИА Новости / Екатерина Чеснокова )

В преддверии похорон Юрия Мороза «StarHit» опубликовал его последние прижизненные кадры, снятые в марте на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Это стало последним появлением режиссера на публике.