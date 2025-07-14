Овдовевшая Исакова впервые высказалась о смерти Юрия Мороза

14 июля 2025, 19:54

Юрий Мороз и Виктория Исакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Виктория Исакова в личном блоге вышла на связь после смерти мужа, режиссера Юрия Мороза.





Актриса поблагодарила всех за поддержку. Она сообщила, что церемония прощания с артистом пройдет в закрытом режиме только для близких людей.





«Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон», — написала вдова.