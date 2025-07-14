Овдовевшая Исакова впервые высказалась о смерти Юрия Мороза
Виктория Исакова в личном блоге вышла на связь после смерти мужа, режиссера Юрия Мороза.
Актриса поблагодарила всех за поддержку. Она сообщила, что церемония прощания с артистом пройдет в закрытом режиме только для близких людей.
«Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон», — написала вдова.
Церемония прощания с режиссером состоится в среду, 16 июля, в Большом Траурном зале ЦКБ. Отпевание пройдет в этот же день в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.