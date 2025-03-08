Дарья Пынзарь показала, какой была ее свадьба на «Доме-2» 15 лет назад

Дарья Пынзарь (Фото: Инстаграм* @darya_pinzar86)
39-летняя телезвезда «Дома-2» в своем блоге опубликовала романтический ролик с мужем. Дарья Пынзарь показала, как они изменились за 15 лет брака.
Дарья и Сергей являются одной из самых крепких пар звездной телестройки. Супруги познакомились на проекте и там же сыграли свадьбу. Спустя 15 лет они по-прежнему вместе, а также воспитывают двоих детей.
На сегодняшний день пара проживает в Турции, но периодически приезжает в Россию по делам.
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*Запрещен в РФ
Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Инстаграм* @darya_pinzar86)
«А это мы в 2010-м только начинаем наш путь», — написала Пынзарь.
На сегодняшний день пара проживает в Турции, но периодически приезжает в Россию по делам.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова