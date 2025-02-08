Увела наследника миллионера, родила четверых детей и стала ведущей «Дома-2»: как сложилась жизнь Кати Жужи

Катя Жужа (Фото: Инстаграм* @katyajuja555)
Из популярной участницы «Дома-2» брюнетка превратилась в ведущую, однако ненадолго. Увольняясь, Катя Жужа говорила, что собирается создавать семью.
О том, как Катя Жужа стала популярной, почему ушла с проекта «Дом-2» и что стало причиной конфликта с Ксенией Бородиной — в материале «Радио 1».
Екатерина Сюсюренко (Катя Жужа) родилась 18 марта 1988 года. Знаменитость тщательно скрывает детали собственной биографии, по этой причине настоящие данные о фамилии и месте рождения остаются неизвестными. Родина телеведущей, согласно одной информации, Владивосток, по другой — Москва.
Прозвище «Жужа» Катя получила еще в школьные годы благодаря одному из друзей. Именно под этим псевдонимом девушка стала широко известна аудитории.
После школы Жужа поступила в Государственный университет управления в Москве и стала дипломированным продюсером, однако по специальности ни дня не работала.
Перед тем, как попасть на знаменитую телестройку, Екатерина познакомилась с успешным бизнесменом Николаем Насоновым. По словам светской львицы, их отношения длились около трех лет. В этом союзе у них родилась дочь Николь. С появлением ребенка в жизнь влюбленных пришли и разногласия, которые привели к разрыву. Ходили слухи, что Насонов содержал Жужу, одаривая ее роскошными подарками и недвижимостью, но сама Катя всегда опровергала эти предположения.
В 2011 году Жужа присоединилась к «Дому-2» благодаря своей дружбе с Ксенией Бородиной. На проекте она пыталась построить отношения с несколькими участниками, включая Алексея Самсонова, Евгения Кузина и Олега Майами. Примечательно, что последний был готов стать отцом для дочери Кати Николь. Несмотря на это, их роман все же завершился.
Участие в телестройке принесло Екатерине широкую известность.
В 2016-м Жужа начала вести новостную рубрику «Дома-2». В этот же период Катя начала строить отношения с Олегом Винником, который потерял в авиакатастрофе над Синаем жену и двоих детей. С Жужей вдовец сблизился примерно через полгода после трагедии, общественность сочла траур слишком коротким, а телезвезду — порочной обольстительницей.
Влюбленные то расставались, то сходились вновь. Однако летом 2016-го влюбленные даже устроили импровизированную свадебную церемонию на Сейшелах. Весной 2017 года, во время очередного разрыва стало известно, что Жужа увлеклась директором Анны Седоковой, Кириллом Павловым. Поступок экс-возлюбленной Олег счел предательством.
В начале 2018 года Екатерина ушла с поста ведущей «Дома-2». Девушка рассказывала, что нашла главную любовь в жизни, а мужчина недоволен, что невеста пропадает на съемках на Сейшелах. Звучало это трогательно, однако многие знакомые Жужи с этой версией не согласились.
К списку «грехов» Рустам добавил и неподтвержденную интрижку Кати с одним из участников «Дома-2».
Примечательно, что было и еще одно объяснение: конфликт Жужи с близкой подругой, Ксюшей Бородиной. Последняя создала культовый чат/клуб приближенных, названный «Прачкой», куда входили Дарья Пынзарь, Карина Петросян, Елена Бушина, Наталья Варвина и другие единомышленницы телеведущей. Как только отношения Кати с Ксюшей разладились, бывшая Олега Винника якобы перестала быть интересной и приятельницам, и продюсерам «Дома-2».
О причинах прекращения дружбы подписчики спрашивали Бородину и Жужу постоянно. По мнению Ксении, Катя хотела попасть в телевизор и скопировать жизнь приятельницы. А Екатерина же называла гораздо более невинную причину разлада: мол, из-за занятости на съемках на Сейшелах Жужа не заметила среди сотен сообщений «Прачки» информацию о болезни дочки Бородиной, и Ксюша обиделась, что ей не уделили достаточно внимания. Уточняется, что в настоящее время женщины восстановили свои отношения и периодически проводят время вместе.
Вскоре у Кати Жужи появился новый возлюбленный. Она долгое время не афишировала своего избранника, но позже выяснилось, что ее сердце завоевал Артем Маркелов, известный гонщик и потомок известного миллиардера Валерия Маркелова. По слухам, в момент их встречи Артем был не свободен и встречался с девушкой по имени Кристина. Правда это обстоятельство не стало препятствием для блогерши. В результате, Артем, который на 7 лет моложе Кати, стал ее мужем.
Сначала они оформили свой союз в Лас-Вегасе, затем устроили торжество и в России. Артем воспитывал дочку супруги как родную, а в июле 2020-го Жужа подарила ему сына Максима. Спустя год Катя родила второго сына, которого назвала Алексом. Весной 2024 года Жужа объявила, что станет мамой в четвертый раз. В мае у нее появился еще один мальчик, которого назвали Лео. Катя рассказывала подписчикам, что роды проходили в США.
Сейчас социальные сети сети Кати наполнены фотографиями из поездок и путешествий, но также хватает и бытовых хлопот. Многодетна мама прибегает к помощи нянь, причем у каждого сына есть своя воспитательница.
Читайте также:
Регина Тодоренко пожаловалась на поведение своих сыновей
Издевательства над коллегами, слухи о болезни и жизнь в уединении: куда пропала ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая
«Сразу же покорил»: Ида Галич побывала с 5-летним сыном на УЗИ
Биография
Екатерина Сюсюренко (Катя Жужа) родилась 18 марта 1988 года. Знаменитость тщательно скрывает детали собственной биографии, по этой причине настоящие данные о фамилии и месте рождения остаются неизвестными. Родина телеведущей, согласно одной информации, Владивосток, по другой — Москва.
Прозвище «Жужа» Катя получила еще в школьные годы благодаря одному из друзей. Именно под этим псевдонимом девушка стала широко известна аудитории.
После школы Жужа поступила в Государственный университет управления в Москве и стала дипломированным продюсером, однако по специальности ни дня не работала.
Как Катя Жужа попала на «Дом-2»
Перед тем, как попасть на знаменитую телестройку, Екатерина познакомилась с успешным бизнесменом Николаем Насоновым. По словам светской львицы, их отношения длились около трех лет. В этом союзе у них родилась дочь Николь. С появлением ребенка в жизнь влюбленных пришли и разногласия, которые привели к разрыву. Ходили слухи, что Насонов содержал Жужу, одаривая ее роскошными подарками и недвижимостью, но сама Катя всегда опровергала эти предположения.
Катя Жужа с дочерью Николь (Фото: Инстаграм* @katyajuja555)
В 2011 году Жужа присоединилась к «Дому-2» благодаря своей дружбе с Ксенией Бородиной. На проекте она пыталась построить отношения с несколькими участниками, включая Алексея Самсонова, Евгения Кузина и Олега Майами. Примечательно, что последний был готов стать отцом для дочери Кати Николь. Несмотря на это, их роман все же завершился.
Участие в телестройке принесло Екатерине широкую известность.
Роман с Олегом Винником
В 2016-м Жужа начала вести новостную рубрику «Дома-2». В этот же период Катя начала строить отношения с Олегом Винником, который потерял в авиакатастрофе над Синаем жену и двоих детей. С Жужей вдовец сблизился примерно через полгода после трагедии, общественность сочла траур слишком коротким, а телезвезду — порочной обольстительницей.
По словам ведущей, она познакомилась с бизнесменом в январе 2016-го через социальные сети. Завязалась дружеская переписка, однако постепенно душевные разговоры вывели молодых людей на новый уровень отношений. При этом Катя видела, что вдовец страдает из-за потери близких, поддерживала его в период депрессии, которая особенно остро накатывала перед днями рождения детей. Когда же влюбленные съехались, в доме остался уголок с фотографиями погибших родных Олега.
Влюбленные то расставались, то сходились вновь. Однако летом 2016-го влюбленные даже устроили импровизированную свадебную церемонию на Сейшелах. Весной 2017 года, во время очередного разрыва стало известно, что Жужа увлеклась директором Анны Седоковой, Кириллом Павловым. Поступок экс-возлюбленной Олег счел предательством.
Уход с телепроекта и ссора с Бородиной
В начале 2018 года Екатерина ушла с поста ведущей «Дома-2». Девушка рассказывала, что нашла главную любовь в жизни, а мужчина недоволен, что невеста пропадает на съемках на Сейшелах. Звучало это трогательно, однако многие знакомые Жужи с этой версией не согласились.
«Мужики на кузне и бабы на мельницы гуторили, мол, соврала Жужа, вульгарно солгала. Уволили ее — за тупые бабские капризы. Телеведущая с внешностью порно-модели, не выговаривающая половины алфавита, оказалась никому не нужна. Жужа, ты уже дома, в Бибирево? Люблю тебя! Обнял…» — комментировал ситуацию участник проекта Рустам Солнцев.
К списку «грехов» Рустам добавил и неподтвержденную интрижку Кати с одним из участников «Дома-2».
Примечательно, что было и еще одно объяснение: конфликт Жужи с близкой подругой, Ксюшей Бородиной. Последняя создала культовый чат/клуб приближенных, названный «Прачкой», куда входили Дарья Пынзарь, Карина Петросян, Елена Бушина, Наталья Варвина и другие единомышленницы телеведущей. Как только отношения Кати с Ксюшей разладились, бывшая Олега Винника якобы перестала быть интересной и приятельницам, и продюсерам «Дома-2».
О причинах прекращения дружбы подписчики спрашивали Бородину и Жужу постоянно. По мнению Ксении, Катя хотела попасть в телевизор и скопировать жизнь приятельницы. А Екатерина же называла гораздо более невинную причину разлада: мол, из-за занятости на съемках на Сейшелах Жужа не заметила среди сотен сообщений «Прачки» информацию о болезни дочки Бородиной, и Ксюша обиделась, что ей не уделили достаточно внимания. Уточняется, что в настоящее время женщины восстановили свои отношения и периодически проводят время вместе.
Брак с Артемом Маркеловым
Вскоре у Кати Жужи появился новый возлюбленный. Она долгое время не афишировала своего избранника, но позже выяснилось, что ее сердце завоевал Артем Маркелов, известный гонщик и потомок известного миллиардера Валерия Маркелова. По слухам, в момент их встречи Артем был не свободен и встречался с девушкой по имени Кристина. Правда это обстоятельство не стало препятствием для блогерши. В результате, Артем, который на 7 лет моложе Кати, стал ее мужем.
Катя Жужа с семьей (Фото: Инстаграм* @katyajuja555)
Сначала они оформили свой союз в Лас-Вегасе, затем устроили торжество и в России. Артем воспитывал дочку супруги как родную, а в июле 2020-го Жужа подарила ему сына Максима. Спустя год Катя родила второго сына, которого назвала Алексом. Весной 2024 года Жужа объявила, что станет мамой в четвертый раз. В мае у нее появился еще один мальчик, которого назвали Лео. Катя рассказывала подписчикам, что роды проходили в США.
Сейчас социальные сети сети Кати наполнены фотографиями из поездок и путешествий, но также хватает и бытовых хлопот. Многодетна мама прибегает к помощи нянь, причем у каждого сына есть своя воспитательница.
Читайте также:
Регина Тодоренко пожаловалась на поведение своих сыновей
Издевательства над коллегами, слухи о болезни и жизнь в уединении: куда пропала ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая
«Сразу же покорил»: Ида Галич побывала с 5-летним сыном на УЗИ
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова