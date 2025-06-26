Дарья Пынзарь пожаловалась на страшные отеки из-за филлеров: экс-участница «Дома-2» пытается вернуться к естественности

26 июня 2025, 10:29

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь пожаловалась на отёки из-за филлеров

Дарья Пынзарь (фото: Telegram @DaryaPinzar86)

Дарья Пынзарь в прошлом году увлеклась косметологическими процедурами и даже сделала пластику лица. Однако недавно бывшая участница «Дома-2» решила вернуться к естественности.





39-летняя телезвезда сообщила поклонникам, что собирается убрать все филлеры из лица, чтобы вернуть естественную красоты. Из-за них лицо Пынзарь выглядит одутловатым.





«Я буду делать микротоки, потому что, как я уже говорила, я удалила филлеры под глазами, надо немного восстанавливаться. Но мне ещё надо будет почистить филлеры. Удалю их из подбородка, осталось совсем чуть-чуть в скулах. И потом будем смотреть, что с этим всем делать. Мне просто попался один косметолог, который уговаривал меня вколоть филлеры в подбородок. А я вообще не хотела этого делать. Она как-то меня уговорила, навязалась, скажем так. В этот момент надо включать мозг. Если косметолог вам что-то навязывает, бегите от него – это прямо факт. Если тебя что-то смущает во внешности, иди и исправляй. Если тебе начинают ещё и навязывать, мол, давай это, давай то, не надо. Поверьте моему опыту. Кто бы что ни говорил, но все филлеры притягивают воду», –откровенно высказалась Пынзарь, слова которой приводит StarHit.