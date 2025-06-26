Дарья Пынзарь пожаловалась на страшные отеки из-за филлеров: экс-участница «Дома-2» пытается вернуться к естественности
Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь пожаловалась на отёки из-за филлеров
Дарья Пынзарь в прошлом году увлеклась косметологическими процедурами и даже сделала пластику лица. Однако недавно бывшая участница «Дома-2» решила вернуться к естественности.
39-летняя телезвезда сообщила поклонникам, что собирается убрать все филлеры из лица, чтобы вернуть естественную красоты. Из-за них лицо Пынзарь выглядит одутловатым.
«Я буду делать микротоки, потому что, как я уже говорила, я удалила филлеры под глазами, надо немного восстанавливаться. Но мне ещё надо будет почистить филлеры. Удалю их из подбородка, осталось совсем чуть-чуть в скулах. И потом будем смотреть, что с этим всем делать. Мне просто попался один косметолог, который уговаривал меня вколоть филлеры в подбородок. А я вообще не хотела этого делать. Она как-то меня уговорила, навязалась, скажем так. В этот момент надо включать мозг. Если косметолог вам что-то навязывает, бегите от него – это прямо факт. Если тебя что-то смущает во внешности, иди и исправляй. Если тебе начинают ещё и навязывать, мол, давай это, давай то, не надо. Поверьте моему опыту. Кто бы что ни говорил, но все филлеры притягивают воду», –откровенно высказалась Пынзарь, слова которой приводит StarHit.Муж звезды Сергей Пынзарь признался, что долго уговаривал её отказаться от идеи изменения внешности, поскольку для него она и без того прекрасна. Однако женщина не стала слушать супруга, впрочем, пообещав не увлекаться.
Дарья поделилась, что первые негативные изменения во внешности она заметила после занятий спортом. Она подчеркнула, что не отекала по утрам, а вот после физической нагрузки её лицо буквально раздувало. Тогда она поняла, что ей следует вывести филлеры.
Ранее Пынзарь делилась деталями пластики, отметив, что потратила на операцию 450 тысяч рублей.