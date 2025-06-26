Стало известно, сколько потратил Валерий Меладзе на празднование своего юбилея в Испании
Певец Валерий Меладзе потратил более одного миллиона рублей на празднование 60-летия в Испании. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Артист арендовал ресторан Magna Café Marbella за две тысячи рублей и оплатил работу бара на 60 евро за четыре часа. Меню на русском языке 200 евро с человека. В него вошли говяжья вырезка, креветки пиль-пиль, филе сибаса и торт с ягодами. Из напитков подавали коктейли, смузи по 15 евро и шампанское по 65 евро за бутылку. В траты также вошли найм ведущего и диджея. Правда, Меладзе попросил обойтись без музыки, чтобы самому исполнить свои хиты.
отметил свой 60-летний юбилей в элитном ресторане в Марбелье. По данным SHOT, артист полностью арендовал заведение за 2 тысячи евро и дополнительно оплатил работу бара на 60 евро за четыре часа.
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