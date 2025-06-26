Стало известно, сколько потратил Валерий Меладзе на празднование своего юбилея в Испании

26 июня 2025, 09:35

SHOT: певец Меладзе потратил более 1 млн рублей на празднование 60-летия в Испании

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Певец Валерий Меладзе потратил более одного миллиона рублей на празднование 60-летия в Испании. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.