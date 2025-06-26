Ирина Пегова закрутила роман со звездой «Майора Грома», который моложе ее на 10 лет

26 июня 2025, 09:59

Ирина Пегова встречается с актером Сергеем Мариным, которого старше на 10 лет

Ирина Пегова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Ирина Пегова вышла в свет со своим новым возлюбленным. Ее избранником оказался 35-летний Сергей Марин, который прославился благодаря фильму «Майор Гром». О романе стало известно после появления пары на праздновании Дня мороженого в ГУМе в конце июня.