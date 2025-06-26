Ирина Пегова закрутила роман со звездой «Майора Грома», который моложе ее на 10 лет
Ирина Пегова вышла в свет со своим новым возлюбленным. Ее избранником оказался 35-летний Сергей Марин, который прославился благодаря фильму «Майор Гром». О романе стало известно после появления пары на праздновании Дня мороженого в ГУМе в конце июня.
Актеры открыто демонстрируют свои чувства на публике. Стоит отметить, что разница в возрасте между ними составляет 10 лет. В программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Сергей признался, что влюбился в Ирину с первого взгляда. Однако о свадьбе речи пока нет.
С 2005 по 2011 год артистка была замужем за коллегой по цеху Дмитрием Орловым. У бывших супругов есть взрослая дочь. Расставание далось тяжело, но им удалось сохранить дружеские отношения и после развода.
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