Невестка Орбакайте оставила неизлечимо больного мужа в США и вернулась в Москву

26 июня 2025, 10:35

Модель Алена Краснова прилетела в Москву, чтобы поздравить окончившую школу сестру

Алена Краснова (Фото: Инстаграм*/alenaakrasnova)

Невестка Кристины Орбакайте прилетела в Москву. Алена Краснова пояснила, что вернулась на родину, чтобы поздравить младшую сестру Алину с окончанием школы. Модель пришла на вручение аттестатов, опубликовав совместное видео с родственницей.







«Краснова младшенькая. Молодец», — подписала ролик 28-летняя жена артиста.