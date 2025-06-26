Невестка Орбакайте оставила неизлечимо больного мужа в США и вернулась в Москву

Модель Алена Краснова прилетела в Москву, чтобы поздравить окончившую школу сестру
Алена Краснова (Фото: Инстаграм*/alenaakrasnova)

Невестка Кристины Орбакайте прилетела в Москву. Алена Краснова пояснила, что вернулась на родину, чтобы поздравить младшую сестру Алину с окончанием школы. Модель пришла на вручение аттестатов, опубликовав совместное видео с родственницей.



«Краснова младшенькая. Молодец», — подписала ролик 28-летняя жена артиста.
Никита Пресняков остался в США, где живет и работает с сентября 2022 года. Музыкант признавался, что неизлечимо болен: несколько лет назад у него диагностировали полипы желчного пузыря. Ему приходится соблюдать строгую диету.

Ранее супруга певца продемонстрировала стройную фигуру в бикини на пляже в Малибу. Снимки, опубликованные в ее соцсети, вызвали восторг у подписчиков. Звездная свекровь также оценила фотографии, оставив комментарий «Вау».

*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0