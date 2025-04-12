Даст концерт на сороковой день: Филипп Киркоров рассказал о планах после смерти отца

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)
Певец Филипп Киркоров рассказал о планах после смерти папы Бедроса. За кулисами концерта «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремлевском дворце исполнитель заявил о возобновлении творческой деятельности и поделился, что снова задумался об отцовстве, сообщил журнал The Voice.
По словам исполнителя хита «Снег», он решил снова выступать в честь своего 40-летия на сцене. Киркоров подчеркнул, что на одном из своих концертов отдаст дань памяти отцу, умершему в марте. Еще артист анонсировал гастрольный тур по РФ.
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Помимо прочего, Киркоров отметил, что захотел снова испытать радость отцовства. Артист уже воспитывает двоих детей — 13-летнюю Аллу-Викторию и 12-летнего Мартина, однако Филипп не исключает, что станет папой в третий раз.
По словам Киркорова, если когда-то у него появится еще один сын, то он «обязательно назовет его Мироном».
Стоит напомнить, что Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Причиной кончины народного артиста России стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.
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«Возобновляю концертную деятельность аккурат к своему маленькому скромному юбилею — в мае будет 40 лет, как я впервые вышел на сцену. Это было в Театре эстрады. 22 мая… А 26 апреля будет сороковой день, как папы нет. И так совпало, что в этот день я дам концерт в Санкт-Петербурге», — обратил внимание Филипп.
Певец признался, что в продаже уже нет ни одного билета
Помимо прочего, Киркоров отметил, что захотел снова испытать радость отцовства. Артист уже воспитывает двоих детей — 13-летнюю Аллу-Викторию и 12-летнего Мартина, однако Филипп не исключает, что станет папой в третий раз.
«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя», — откровенничал певец.
По словам Киркорова, если когда-то у него появится еще один сын, то он «обязательно назовет его Мироном».
Стоит напомнить, что Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Причиной кончины народного артиста России стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.
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Ольга Енгалычева