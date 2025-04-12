Даст концерт на сороковой день: Филипп Киркоров рассказал о планах после смерти отца

Певец Филипп Киркоров рассказал о планах после смерти папы Бедроса. За кулисами концерта «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремлевском дворце исполнитель заявил о возобновлении творческой деятельности и поделился, что снова задумался об отцовстве, сообщил журнал The Voice.