«Дать голос своей тени»: Сати Казанова призвала перестать стыдиться своей сексуальности
Певица Сати Казанова высказалась о тантрических традициях сексуальной энергии
Сати Казанова призвала перестать стыдиться своей сексуальной энергии и дать голос своей тени. Рассуждение о мироздании Казанова опубликовала в своём блоге.
Певица активно изучает законы вселенной, проводит духовные практики и занимается йогой. Жизнь Сати наполнена чередой трансформаций и внутренним духовным ростом. Кроме того, девушка не только одухотворяет себя, но и делится своим опытом с людьми.
В своём блоге Казанова высказалась о естественном вскармливании новорождённых в обществе.
«Грудное кормление — сакральный и прекраснейший из аспектов жизни, табуируют, как ни печально. В тантрических традициях сексуальная энергия — это Шакти, созидательная мощь Вселенной. И если перестать её стыдиться, она станет источником творчества и жизненной силы», — сообщила Сати.Помимо этого, девушка призвала подписчиков дать голос своей тени.