«Дать голос своей тени»: Сати Казанова призвала перестать стыдиться своей сексуальности

10 июля 2025, 19:59

Певица Сати Казанова высказалась о тантрических традициях сексуальной энергии

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)

Сати Казанова призвала перестать стыдиться своей сексуальной энергии и дать голос своей тени. Рассуждение о мироздании Казанова опубликовала в своём блоге.





Певица активно изучает законы вселенной, проводит духовные практики и занимается йогой. Жизнь Сати наполнена чередой трансформаций и внутренним духовным ростом. Кроме того, девушка не только одухотворяет себя, но и делится своим опытом с людьми.



В своём блоге Казанова высказалась о естественном вскармливании новорождённых в обществе.

«Грудное кормление — сакральный и прекраснейший из аспектов жизни, табуируют, как ни печально. В тантрических традициях сексуальная энергия — это Шакти, созидательная мощь Вселенной. И если перестать её стыдиться, она станет источником творчества и жизненной силы», — сообщила Сати.