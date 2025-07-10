Любовница Галустяна показала лицо своего будущего ребёнка

10 июля 2025, 17:51

Милена Шевченко поделилась фото своего будущего ребёнка

Милена Шевченко (Фото: Instagram* @mokomillo_)

Визажистку Галустяна Милену Шевченко подозревают в любовных отношениях с артистом. «Масла в огонь» добавило фото округлившегося живота девушки. Однако Шевченко держит имя отца ребёнка в тайне, а на днях поделилась с поклонниками фотографией лица будущего малыша в своём блоге.





Слухи о связи визажистки и Галустяна возникли из-за того, что Милена не стала называть имя отца её будущего ребенка. Однако, отвечая на вопросы поклонников, девушка сообщила, что её мальчик будет смешанных кровей.



Будущая мама вызвала своим заявлением новую волну обсуждений, но, устав отбиваться от надоедливых вопросов, Шевченко попросила «прекратить распространять пустые, ни на чём не основанные сплетни».



В своём блоге Милена поделилась фото ультразвукового обследования, где прекрасно видно лицо будущего малыша.

«Мой сладкий, осталось совсем чуть-чуть!» — подписала снимок девушка.