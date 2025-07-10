«Состоятельный жених»: Личность нового бойфренда дочери Анны Седоковой рассекретили

10 июля 2025, 18:21

Старшая дочь певицы Анны Седоковой показала нового парня

Алина Белькевич (Фото: Instagram* @alinabelkevia)

22-летняя Алина Белькевич поделилась в своём блоге новыми фото, на которых позирует с незнакомцем. Снимки тут же привлекли к себе внимание, а издание Super раскрыло имя «состоятельного жениха».