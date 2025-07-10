«Состоятельный жених»: Личность нового бойфренда дочери Анны Седоковой рассекретили

Старшая дочь певицы Анны Седоковой показала нового парня
Алина Белькевич (Фото: Instagram* @alinabelkevia)

22-летняя Алина Белькевич поделилась в своём блоге новыми фото, на которых позирует с незнакомцем. Снимки тут же привлекли к себе внимание, а издание Super раскрыло имя «состоятельного жениха».



Белькевич опубликовала совместные фото с молодым парнем на фоне частного самолёта Cessna и спорткара Aston Martin. Поклонники девушки заподозрили в незнакомце нового бойфренда Алины. Известно, что парня зовут Ян Блохин. Он ровесник Белькевич, а в отношениях с девушкой уже несколько месяцев.

Ян родом из Москвы, но живёт на две страны — США и Россию, как и сама Алина. Избранник девушки увлекается спортивными машинами, участвует в автомобильных выставках и регулярно публикует фото, сделанные на фоне машин премиальных марок.

Помимо этого, Блохин увлекается AR-технологиями, 3D-моделированием и выступает на конференциях с лекциями о влиянии дополненной реальности на жизнь.

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Ольга Щелокова

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