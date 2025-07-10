«Здоровый бизнес» Воли и Утяшевой принёс паре более 4 миллионов рублей
Павел Воля и Ляйсан Утяшева, будучи учредителями ООО «Центр полезного питания», не только спасли компанию от кризиса, но и значительно увеличили свой доход. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».
Звездные супруги стали владельцами компании, производящей продукты для правильного питания, в июле 2024 года. Уточняется, что на тот момент у организации был долг перед Федеральной налоговой службой России. Помимо этого, минусовая прибыль компании составила 1,7 миллиона рублей.
Но Воля и Утяшева вытащили предприятие из долгов — прибыль компании за 2024 год составила 46 тысяч рублей, а выручка достигла 4,4 миллиона рублей. Однако, несмотря на хорошие перспективы, бизнес Воли и Утяшевой всё же втянул их в судебный процесс на 2 тысячи 500 рублей. Причиной разбирательств предполагается недоплата налогов пенсионному фонду.
Ранее Ляйсан Утяшева призналась, что потратила всю зарплату на психолога.
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