«Здоровый бизнес» Воли и Утяшевой принёс паре более 4 миллионов рублей

10 июля 2025, 17:26

Павел Воля и Ляйсан Утяшева заработали более 4 миллионов рублей на «здоровом бизнесе»

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Telegram @pvolya)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева, будучи учредителями ООО «Центр полезного питания», не только спасли компанию от кризиса, но и значительно увеличили свой доход. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».