«Дата смерти — 5 апреля»: Менеджер Паши Техника получил официальное свидетельство

Марк Яровный и Павел Ивлев/Паша Техник (Фото: Телеграм @MarkYarovni)
Известный российский рэп-исполнитель Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев. — Прим. ред.) скончался в госпитале в Таиланде 4 апреля. Получено официальное свидетельство о смерти, в котором, однако, значится другая дата.
Об этом сообщил менеджер исполнителя Марк Яровный (прозвище Маркус. — Прим. ред.). Он также рассказал в своём телеграм-канале о последних минутах артиста, так как был в это время в его палате.
Павел Ивлев/Паша Техник в больнице перед смертью (Фото: Телеграм @MarkYarovni)
Он уточнил, что Паша полетит в Россию в цинковом гробу обычным самолётом. Сам Яровный ещё на какое-то время останется в Таиланде. Необходимо закончить оформление всех бумаг, получить чеки от госпиталя. Дело в том, что руководство медицинского учреждения потребовало ещё денег за лечение уже скончавшегося артиста, пояснил Маркус.
Он также добавил, что дата отпевания артиста, прощания и похорон будут сообщены поклонникам позже, когда уладятся все формальности.
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«Паша умер в Таиланде, поэтому дата и время тайские стоят. Соответственно, сперва на кресте, а потом на памятнике на могиле будет указана именно эта дата смерти. 5 апреля 2025 года в 1:30 ночи он умер», — пояснил представитель рэпера..
Павел Ивлев/Паша Техник в больнице перед смертью (Фото: Телеграм @MarkYarovni)
Он уточнил, что Паша полетит в Россию в цинковом гробу обычным самолётом. Сам Яровный ещё на какое-то время останется в Таиланде. Необходимо закончить оформление всех бумаг, получить чеки от госпиталя. Дело в том, что руководство медицинского учреждения потребовало ещё денег за лечение уже скончавшегося артиста, пояснил Маркус.
«Хотели собрать на лечение – а собрали на смерть, на похороны. Тут как в аду. Еще два дня нужно быть здесь», — с горечью сказал менеджер Техника.
Он также добавил, что дата отпевания артиста, прощания и похорон будут сообщены поклонникам позже, когда уладятся все формальности.
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Александр Бойцов