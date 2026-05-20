Шоумен Тимур Родригез пошутил о свадьбе с Катей Кабак в стиле голой вечеринки
Певец и шоумен Тимур Родригез ответил на вопросы журналистов о скорой свадьбе с актрисой Катей Кабак и в шутку рассказал о подготовке к торжеству. Об этом сообщает «Пятый канал».
Артист сказал, что ищет спонсоров для праздника и уже обращался к миллиардерам Джеффу Безосу и Роману Абрамовичу. По его словам, ответ пришел только от Билла Гейтса. Он добавил, что пара сначала хотела устроить «голую вечеринку», но затем отказалась от этой идеи.
Как напоминает Super, в конце апреля Кабак и Родригез объявили о помолвке. Пара встречается с осени 2023 года. В мае 2025 года певец развелся с Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она находилась за границей. Это случилось через два года после того, как артист сообщил супруге о расставании по телефону. В январе 2026 года СМИ писали, что мужчина через суд добился расторжения алиментного соглашения на содержание бывшей жены. У пары двое сыновей — Мигель и Даниэль.
Читайте также: