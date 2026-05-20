Харатьян купил новенького «китайца» и насобирал штрафов на полмиллиона рублей
Актер Дмитрий Харатьян накопил 395 штрафов на сумму более полумиллиона рублей на своем новом китайском автомобиле. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, 66-летний артист приобрел Lixiang L7 в 2024 году за семь миллионов рублей. За короткий срок он совершил нарушений на 524 тысячи рублей. Среди них — превышение скорости до 60 км/ч, неоплата парковки и непристегнутый ремень.
Харатьян периодически частично погашает задолженности, однако платные дороги игнорирует систематически. Так, с позапрошлого года за ним числится долг в 21 тысячу рублей за 32 проезда по проспекту Багратиона.
Источник отмечает, что проблемы с оплатой могут быть связаны с блокировкой кинокомпании «Диафильм», которой актер владел вместе с музыкантом Гариком Сукачевым. ФНС приостановила деятельность фирмы в 2024 году.
