Дава опубликовал романтичные кадры с беременной Мари Краймбрери: «Моменты моей жизни»

Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)
Блогер Дава и певица Мари Краймбрери долго и тщательно скрывали свои отношения. Однако недавно пара рассекретила беременность исполнительницы и между делом влюбленные поделились, что обручились — слухи об этом ходили с августа.
Накануне Давид Манукян опубликовал в личном блоге серию фотографий с любимой. Однако то ли по привычке, то ли по случайности скрыл лицо невесты.
Мари Краймбрери и Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)
Некоторые фотографии, кстати, были сделаны на московском концерте Димы Билана. Несмотря на беременность, Краймбрери продолжает активно выступать, но, как видно, не без поддержки любимого.
Фото: Инстаграм* @dava_m
На других фотографиях в карусели Дава показал красные шары в форме сердец — они заполонили весь потолок. На этом же кадре влюбленные Давид и Мари держатся за руки.
* Запрещен в РФ
Мари Краймбрери и Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)
«Моменты моей жизни. Сегодня 17 февраля, а день влюбленных не заканчивается. Пусть любовь живет в вашем сердце каждый день, а не один раз в год», — обратил внимание Давид Манукян.
Некоторые фотографии, кстати, были сделаны на московском концерте Димы Билана. Несмотря на беременность, Краймбрери продолжает активно выступать, но, как видно, не без поддержки любимого.
Фото: Инстаграм* @dava_m
На других фотографиях в карусели Дава показал красные шары в форме сердец — они заполонили весь потолок. На этом же кадре влюбленные Давид и Мари держатся за руки.
* Запрещен в РФ
Ольга Енгалычева