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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Дава опубликовал романтичные кадры с беременной Мари Краймбрери: «Моменты моей жизни»

Дава опубликовал романтичные кадры с беременной Мари Краймбрери: «Моменты моей жизни»

Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)

Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)

Блогер Дава и певица Мари Краймбрери долго и тщательно скрывали свои отношения. Однако недавно пара рассекретила беременность исполнительницы и между делом влюбленные поделились, что обручились — слухи об этом ходили с августа.
Накануне Давид Манукян опубликовал в личном блоге серию фотографий с любимой. Однако то ли по привычке, то ли по случайности скрыл лицо невесты.

Мари Краймбрери и Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)


«Моменты моей жизни. Сегодня 17 февраля, а день влюбленных не заканчивается. Пусть любовь живет в вашем сердце каждый день, а не один раз в год», — обратил внимание Давид Манукян.

Некоторые фотографии, кстати, были сделаны на московском концерте Димы Билана. Несмотря на беременность, Краймбрери продолжает активно выступать, но, как видно, не без поддержки любимого.

Фото: Инстаграм* @dava_m


На других фотографиях в карусели Дава показал красные шары в форме сердец — они заполонили весь потолок. На этом же кадре влюбленные Давид и Мари держатся за руки.


* Запрещен в РФ
#блогер
#фотография
#беременность
#отношения
#любовь
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«Деструктивная идеология»: правозащитники требуют отмены концертов Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге
17 февраля 2025, 21:08

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

В Комитет культуры Санкт-Петербурга и губернатору города Александру Беглову направлены сообщения с просьбой отменить концерты Филиппа Киркорова. Инициаторами выступила правозащитная группа «Радетель».
Отмечается, что творчество исполнителя представляет собой «деструктивную идеологию».

Правозащитники напомнили, как в ходе своих концертов Киркоров забирался на христианский крест, а в своих клипах пропагандировал алкоголизм, нецензурную брань и девиантное поведение. Конечно же, активисты вспоминали про резонансную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой, на которой певец появился в трусах и прозрачном сетчатом комбинезоне.

Группа «Радетель» призвала учесть вышеназванные инциденты с участием Киркорова и отменить запланированные в Санкт-Петербурге концерты.

Из афиши мероприятий в северной столице следует, что артист должен выступить в конце апреля в БКЗ «Октябрьский». Также в марте он выйдет на сцену на «Золотом граммофоне».

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#заявление
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Кевин Костнер возмутился выходкой Райана Рейнольдса на церемонии BAFTA
17 февраля 2025, 20:48

Кевин Костнер (Фото: Инстаграм* @kevincostner)

Реакция режиссера Кевина Костнера на шутку актера Райана Рейнольдса вызвала бурю эмоций у пользователей соцсетей, сообщила газета The Daily Mail.
На церемонии вручения премии BAFTA Рейнольдса спросили, как у него дела, на что он ответил: «Отлично. А вы что слышали?».

Отмечалось, что подобным образом Райан сделал отсылку на сообщения о разборках его супруги Блейк Лайвли с итальянским режиссером Джастином Бальдони — актриса обвиняет его в сексуальных домогательствах на съемках фильма «Все кончается на нас».

Костнер сидел рядом со звездными супругами и, когда Рейнольдс пошутил, Кевин поморщился. Режиссера могло смутить и задеть такое «небрежное отношение к серьезным обвинениям», которые Лайвли предъявила к Бальдони. При этом неясно, кого в этом конфликте Кевин считает правым. А вот ​общественность уже определилась.

«Блейк и Райану нужно кое-что объяснить. Кроме того, то, что они сделали с Джастином Бальдони, совсем не смешно», — подобные комментарии пользователи Сети оставляли под видео с трансляции церемонии.

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#конфликт
#режиссёр
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Сергей Жорин прокомментировал слухи об изменах Кате Гордон с Анной Седоковой и высказался о смерти Яниса Тиммы
17 февраля 2025, 20:46

Сергей Жорин (фото: Telegram @advokatzhorin)

Катя Гордон и её команда недавно обнаружили доказательства того, что погибший Янис Тимма не справился с предательством бывшей жены Анны Седоковой. Юрист ранее уже указывала на измены певицы, жертвой которых стала сама. 12 лет назад на тот момент её супруг Сергей Жорин, по её словам, закрутил роман с артисткой, а Гордон была в тот момент беременна и лежала в больнице на сохранении.
Жорин тогда отрицал любые связи с Седоковой, а вчера заявил, что лично знаком с Анной. Правда вновь отметил, что слухи об их любовной связи не соответствуют действительности.

«Там приводятся какие-то «доказательства» с моими джинсами – это всё ерунда. Здесь достаточно посмотреть мой размер джинсов и так далее. То есть это не выдерживает никакой критики», – заявил Жорин в беседе с изданием «Страсти».
Гибель баскетболиста адвокат назвал трагедией и подчеркнул, что неправильно обвинять кого-то в его смерти, не разобравшись во всех обстоятельствах произошедшего. Он назвал большой подлостью действия людей, которые сейчас пытаются пиариться на этой ситуации.

Напомним, что к Кате Гордон обратился отец погибшего Яниса Тиммы. Он добивается, чтобы правоохранительные органы проверили телефон его сына и досконально восстановили его последние часы жизни. Также родственники хотят быть уверенными в том, что Тимму никто не подтолкнул к самоубийству.

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#адвокат
#гибель
#отец
#спортсмены
#измена
#отношения
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«Пой, тебе это дал Бог»: Максим Фадеев рассказал о просьбе отца перед смертью
17 февраля 2025, 20:24

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* fadeevmaxim)

Продюсер Максим Фадеев рассказал о наставлении отца, которое тот дал ему перед уходом из жизни. Родственник просил его петь или у музыканта начались бы сложности со здоровьем. Потом из-за болезни Фадеев выполнил наставление отца.
«Он когда уже умирал, сказал мне: «Пожалуйста, пой, тебе это дал Бог, если ты не будешь петь — будешь болеть». Вокруг меня все ходили переживали, я не могу встать, у меня нет сил. И я подумал, что пришло время пообщаться с Создателем», — поделился продюсер в беседе с Оксаной Марченко.

Фадеев осознавал, что ним происходит что-то недоброе. В то время 50-летний продюсер решил покреститься.

Продюсер рассказал, что однажды работал над «Отче наш» и услышал удар по клавиатуре. Он испугался, но не прекратил творить.

Ранее продюсер Максим Фадеев отметил, что худший состав его проекта SEREBRO состоял из участниц Ирины Титовой, Елизаветы Корниловой и Марианны Кочуровой.

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#продюсер
#песня
#отец
#смерть
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Ольга Серябкина объяснила, почему не показывает своего 3-летнего сына
17 февраля 2025, 20:20

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)

Ольга Серябкина стала гостьей шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», в котором рассказала о своём трехлетнем сыне Луке, которого не показывает публике.
Говоря о ребёнке и о том, готова ли она показывать его в соцсетях, она призналась, что пока нет.

«Я не интегрирую своего ребенка в то, что происходит. Я дождусь момента, когда мой сын сможет говорить, что он хочет, а что нет, и буду делать какой-то выбор. Мне кажется, детям это очень важно», – отметила Серябкина.

Певица добавила, что уважает своего ребёнка и не хочет ставить его в неудобное положение.

Правда однажды ей всё-таки пришлось опубликовать совместную фотосессию с сыном. Однако сделала она не от большого желания, а из-за предшествующего этому событию неприятного случая.

Экс-солистка группы Serebro рассказала, что как-то раз шла по улице и несла сына на руках. Вдруг она заметила, что какие-то люди бегают и снимают их. После этого звезда приняла решение показать лицо ребёнка, чтобы больше не попадать в такие неприятные ситуации.

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