Дава опубликовал романтичные кадры с беременной Мари Краймбрери: «Моменты моей жизни»

Блогер Дава и певица Мари Краймбрери долго и тщательно скрывали свои отношения. Однако недавно пара рассекретила беременность исполнительницы и между делом влюбленные поделились, что обручились — слухи об этом ходили с августа.

Мари Краймбрери и Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)



«Моменты моей жизни. Сегодня 17 февраля, а день влюбленных не заканчивается. Пусть любовь живет в вашем сердце каждый день, а не один раз в год», — обратил внимание Давид Манукян.

Фото: Инстаграм* @dava_m

Накануне Давид Манукян опубликовал в личном блоге серию фотографий с любимой. Однако то ли по привычке, то ли по случайности скрыл лицо невесты.Некоторые фотографии, кстати, были сделаны на московском концерте Димы Билана. Несмотря на беременность, Краймбрери продолжает активно выступать, но, как видно, не без поддержки любимого.На других фотографиях в карусели Дава показал красные шары в форме сердец — они заполонили весь потолок. На этом же кадре влюбленные Давид и Мари держатся за руки.* Запрещен в РФ