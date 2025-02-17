Сергей Жорин прокомментировал слухи об изменах Кате Гордон с Анной Седоковой и высказался о смерти Яниса Тиммы

Сергей Жорин (фото: Telegram @advokatzhorin)
Катя Гордон и её команда недавно обнаружили доказательства того, что погибший Янис Тимма не справился с предательством бывшей жены Анны Седоковой. Юрист ранее уже указывала на измены певицы, жертвой которых стала сама. 12 лет назад на тот момент её супруг Сергей Жорин, по её словам, закрутил роман с артисткой, а Гордон была в тот момент беременна и лежала в больнице на сохранении.
Жорин тогда отрицал любые связи с Седоковой, а вчера заявил, что лично знаком с Анной. Правда вновь отметил, что слухи об их любовной связи не соответствуют действительности.
Напомним, что к Кате Гордон обратился отец погибшего Яниса Тиммы. Он добивается, чтобы правоохранительные органы проверили телефон его сына и досконально восстановили его последние часы жизни. Также родственники хотят быть уверенными в том, что Тимму никто не подтолкнул к самоубийству.
Читайте также:
«Сегодня я прилетела в Казахстан»: Анна Седокова впервые после самоубийства Яниса Тиммы даст концерт
Юрист Катя Гордон рассказала о компромате на Анну Седокову, который нашла её команда
Седокова попала: семью Яниса Тиммы представляет обвинившая её в связях со своим мужем адвокат Катя Гордон
«Там приводятся какие-то «доказательства» с моими джинсами – это всё ерунда. Здесь достаточно посмотреть мой размер джинсов и так далее. То есть это не выдерживает никакой критики», – заявил Жорин в беседе с изданием «Страсти».Гибель баскетболиста адвокат назвал трагедией и подчеркнул, что неправильно обвинять кого-то в его смерти, не разобравшись во всех обстоятельствах произошедшего. Он назвал большой подлостью действия людей, которые сейчас пытаются пиариться на этой ситуации.
Напомним, что к Кате Гордон обратился отец погибшего Яниса Тиммы. Он добивается, чтобы правоохранительные органы проверили телефон его сына и досконально восстановили его последние часы жизни. Также родственники хотят быть уверенными в том, что Тимму никто не подтолкнул к самоубийству.
Читайте также:
«Сегодня я прилетела в Казахстан»: Анна Седокова впервые после самоубийства Яниса Тиммы даст концерт
Юрист Катя Гордон рассказала о компромате на Анну Седокову, который нашла её команда
Седокова попала: семью Яниса Тиммы представляет обвинившая её в связях со своим мужем адвокат Катя Гордон
Анастасия Чинкова