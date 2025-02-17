Сергей Жорин прокомментировал слухи об изменах Кате Гордон с Анной Седоковой и высказался о смерти Яниса Тиммы

Катя Гордон и её команда недавно обнаружили доказательства того, что погибший Янис Тимма не справился с предательством бывшей жены Анны Седоковой. Юрист ранее уже указывала на измены певицы, жертвой которых стала сама. 12 лет назад на тот момент её супруг Сергей Жорин, по её словам, закрутил роман с артисткой, а Гордон была в тот момент беременна и лежала в больнице на сохранении.