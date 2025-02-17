Ольга Серябкина объяснила, почему не показывает своего 3-летнего сына

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)
Ольга Серябкина стала гостьей шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», в котором рассказала о своём трехлетнем сыне Луке, которого не показывает публике.
Говоря о ребёнке и о том, готова ли она показывать его в соцсетях, она призналась, что пока нет.
Певица добавила, что уважает своего ребёнка и не хочет ставить его в неудобное положение.
Правда однажды ей всё-таки пришлось опубликовать совместную фотосессию с сыном. Однако сделала она не от большого желания, а из-за предшествующего этому событию неприятного случая.
Экс-солистка группы Serebro рассказала, что как-то раз шла по улице и несла сына на руках. Вдруг она заметила, что какие-то люди бегают и снимают их. После этого звезда приняла решение показать лицо ребёнка, чтобы больше не попадать в такие неприятные ситуации.
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«Я не интегрирую своего ребенка в то, что происходит. Я дождусь момента, когда мой сын сможет говорить, что он хочет, а что нет, и буду делать какой-то выбор. Мне кажется, детям это очень важно», – отметила Серябкина.
Певица добавила, что уважает своего ребёнка и не хочет ставить его в неудобное положение.
Правда однажды ей всё-таки пришлось опубликовать совместную фотосессию с сыном. Однако сделала она не от большого желания, а из-за предшествующего этому событию неприятного случая.
Экс-солистка группы Serebro рассказала, что как-то раз шла по улице и несла сына на руках. Вдруг она заметила, что какие-то люди бегают и снимают их. После этого звезда приняла решение показать лицо ребёнка, чтобы больше не попадать в такие неприятные ситуации.
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Анастасия Чинкова