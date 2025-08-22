Раскрыты доходы Вадима Галыгина от предпринимательской деятельности

22 августа 2025, 20:34

Заработок Вадима Галыгин с бизнеса превысил 219 млн рублей

Вадим Галыгин (Фото: Instagram* / @vadimgalygin)

Телеведущий и шоумен Вадим Галыгин продолжает добиваться успеха в сфере бизнеса. По информации портала «Страсти», суммарная выручка его компаний за 2024 год составила более 219 миллионов рублей.