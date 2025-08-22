Раскрыты доходы Вадима Галыгина от предпринимательской деятельности
Телеведущий и шоумен Вадим Галыгин продолжает добиваться успеха в сфере бизнеса. По информации портала «Страсти», суммарная выручка его компаний за 2024 год составила более 219 миллионов рублей.
Галыгину принадлежат доли в четырёх организациях, причём три из них завершили год с прибылью.
Самой доходной оказалась компания ООО «ВМГ», специализирующаяся на производстве телевизионного и кино-контента. Её выручка за 2024 год достигла 151,1 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 1,3 млн рублей.
Бар «Давно», совладельцем которого является артист, принёс 55,3 млн рублей выручки, но чистая прибыль оказалась скромной — всего 40 тысяч рублей.
Кроме того, компания «АИДА ПИОНЕР РУ» заработала 13,1 млн рублей и получила 120 тысяч рублей чистой прибыли.
