«Я был в шоке»: Дава рассказал, как узнал о будущем отцовстве прямо после сцены родов

27 февраля 2026, 20:36

Новость о ребёнке настигла блогера Даву во время съёмок фильма

Дава (Фото: Instagram* / @dava_m)

Блогер и артист Дава поделился трогательной историей о том, как впервые узнал, что станет отцом — и произошло это при почти кинематографических обстоятельствах. Об этом сообщает Woman.ru.





По словам Давы, в тот момент он снимался в фильме, где его персонаж как раз готовился к рождению ребёнка. После съёмок сцены родов актёрам даже вручили младенцев для кадра, чтобы усилить реалистичность эпизода. Однако самое неожиданное ждало его уже вечером.





«После сцены родов нам вручали детей. И после сцены вечером, уже ближе к ночи, я еду домой, и моя жена сообщает мне о том, что у меня будет ребенок. Представляешь, насколько я был в шоке от радости…» — рассказал блогер в эфире.