Киркоров объявил о продолжении дела Пугачёвой и назвал дату «разрешения весны»

27 февраля 2026, 20:18

Филипп Киркоров анонсировал проведение праздника «разрешение весны» 1 марта

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров рассказал о планах продолжить традицию встречи весны, которую на протяжении многих лет устраивала Алла Пугачёва.





В интервью Life.ru Киркоров заявил, что проводы зимы пройдут в конце февраля, а 1 марта он устроит символическое «разрешение весны».

«Мы завтра провожаем зимушку-зиму. А весну встречаем 1 марта в воскресенье. И по доброй традиции будем весну разрешать. <...> С Аллы Борисовны это всё началось», — отметил певец.