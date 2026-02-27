Киркоров объявил о продолжении дела Пугачёвой и назвал дату «разрешения весны»
Филипп Киркоров анонсировал проведение праздника «разрешение весны» 1 марта
Певец Филипп Киркоров рассказал о планах продолжить традицию встречи весны, которую на протяжении многих лет устраивала Алла Пугачёва.
В интервью Life.ru Киркоров заявил, что проводы зимы пройдут в конце февраля, а 1 марта он устроит символическое «разрешение весны».
«Мы завтра провожаем зимушку-зиму. А весну встречаем 1 марта в воскресенье. И по доброй традиции будем весну разрешать. <...> С Аллы Борисовны это всё началось», — отметил певец.Исполнитель напомнил, что традиция зародилась много лет назад по инициативе Примадонны и получила неофициальное название «праздник жёлтых тюльпанов». Каждый год в первое воскресенье марта Пугачёва собирала гостей и символически объявляла приход весны. Теперь, после того как Алла Борисовна перестала проводить мероприятие, Киркоров решил взять на себя эту роль и продолжить её дело.