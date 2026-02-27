Солистка группы «Моя Мишель» рассказала о миллионных гонорарах
Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук рассказала, сколько на самом деле могут зарабатывать артисты, чьи треки занимают первые строчки музыкальных чартов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, доход исполнителей за попадание на первое место может составлять не менее 10 миллионов рублей. Речь идёт о совокупной прибыли — стримингах, ротациях, рекламных интеграциях, росте концертных гонораров и других источниках монетизации, которые резко увеличиваются после чартового успеха.
Ранее вершины главных музыкальных рейтингов занимали такие артисты, как ANNA ASTI, MACAN, Ваня Дмитриенко и Instasamka. Сейчас же, по наблюдениям индустрии, чарты всё чаще возглавляет рэп — а иногда даже треки, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Похоже, музыкальная гонка за первое место становится не только вопросом популярности, но и серьёзной финансовой мотивацией — настолько, что в неё уже включаются даже «виртуальные» исполнители.
