Солистка группы «Моя Мишель» рассказала о миллионных гонорарах

27 февраля 2026, 20:08

Татьяна Ткачук раскрыла гонорары артистов за первое место в чартах

Моя Мишель (Фото: Instagram* / @mymichelle.band)

Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук рассказала, сколько на самом деле могут зарабатывать артисты, чьи треки занимают первые строчки музыкальных чартов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».