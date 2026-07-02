DAVA сыграл в «сказках для взрослых»
В Москве состоялась закрытая премьера кабаре-шоу «Тридевятое царство», в котором одну из ролей исполнил Давид Манукян (DAVA). Мероприятие прошло накануне вечером, гостям представили постановку в жанре «сказок для взрослых», пишут телеграм-каналы.
Видеорепортаж с события подготовил журналист Феликс Грозданов. В беседе с представителями СМИ Манукян рассказал, что его супруга, певица Мари Краймбрери (Марина Жадан), одобрила его участие в проекте и поддержала творческий эксперимент.
Однако сама исполнительница на премьере не присутствовала. Она не стала наблюдать за сценой, в которой на Давиде сидела танцовщица в провокационном боди.
Давид Манукян и Мари Краймбрери официально оформили брак в начале 2025 года, а в мае того же года у пары родилась дочь Николь. Ранее артисты предпочитали не афишировать свои отношения, но сейчас открыто делятся подробностями семейной жизни.
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