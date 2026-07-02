DAVA сыграл в «сказках для взрослых»

02 июля 2026, 11:40

Рэпер DAVA сыграл в московском кабаре в «сказках для взрослых»

Давид Манукян (DAVA) (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В Москве состоялась закрытая премьера кабаре-шоу «Тридевятое царство», в котором одну из ролей исполнил Давид Манукян (DAVA). Мероприятие прошло накануне вечером, гостям представили постановку в жанре «сказок для взрослых», пишут телеграм-каналы.