Недавно родившая Краймбрери трогательно обратилась к Манукяну после «Премии МУЗ-ТВ»
Мари Краймбрери трогательно обратилась к мужу Давиду Манукяну после своего награждения на Премии МУЗ-ТВ. Недавно певица впервые вышла в свет после родов, чтобы получить награду «Лучшая исполнительница». Она призналась, что поддержка мужа на пути к успеху и эмоциональному балансу была незаменимой.
Артистка, ставшая мамой в мае 2025 года, вернулась на сцену с первым после родов выступлением на «Премии МУЗ-ТВ». Звезда получила заветную награду — но поразительно то, что «тарелка» ей досталась не одна. Певица выделилась на мероприятии, получив не только титул «Лучшая исполнительница», но и награду за «Лучшее видео» (клип «It's My Life», созданный совместно с Димой Биланом).
В личном блоге Мари призналась, что времени на подготовку к шоу в этот раз у нее было мало, поэтому она очень гордится исполненным номером. Певица выразила огромную благодарность команде, от хореографа до продюсера, без которых ничего бы не вышло. Про фанатов Краймбрери, конечно, тоже не забыла.
«Спасибо моим Краймерам, которые всегда голосуют и громко поддерживают меня на протяжении моего пути», — написала Мари.Она вспомнила, как начинался ее творческий путь, и призналась, что никогда и подумать не могла, что к ней придет сценический успех.
«Неожиданно и волнительно было услышать своё имя, когда объявили «Лучшую исполнительницу». Когда-то я была никому не известной девочкой, писала песни на диктофон и смотрела премию по телевизору. И сейчас, стоя на сцене МУЗ-ТВ и держа в руках эту почетную тарелку, я до сих пор не верю, что жизнь из телевизора стала моей реальностью», — поделилась звезда.Пост Краймбрери закончила трогательным обращением к своему любимому человеку. Особые слова благодарности и любви она адресовала мужу Давиду Манукяну.
«Спасибо моему мужу за то, что в новых обстоятельствах нашей жизни он каждый день поддерживал меня во всем», — написала артистка.Тот, в свою очередь, ранее поздравлял ее с двумя награждениями, и открыто делился с подписчиками, что очень сильно гордится своей женой.
Мари вышла за Давида в феврале 2025 года, а позже скрывала беременность до последнего. Роды любящие супруги устроили партнерские. Манукян делился, что его это нисколько не смущало, он изо всех сил желал поддержать супругу любыми доступными методами. Волновался он минимально — специально держал себя в руках, чтобы нервы не передались Мари и та видела в нем опору.
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