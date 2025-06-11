Недавно родившая Краймбрери трогательно обратилась к Манукяну после «Премии МУЗ-ТВ»

11 июня 2025, 02:36

Мари Краймбрери и DAVA/Давид Манукян (Фото: Instagram* @marikraimbrery)

Мари Краймбрери трогательно обратилась к мужу Давиду Манукяну после своего награждения на Премии МУЗ-ТВ. Недавно певица впервые вышла в свет после родов, чтобы получить награду «Лучшая исполнительница». Она призналась, что поддержка мужа на пути к успеху и эмоциональному балансу была незаменимой.





Артистка, ставшая мамой в мае 2025 года, вернулась на сцену с первым после родов выступлением на «Премии МУЗ-ТВ». Звезда получила заветную награду — но поразительно то, что «тарелка» ей досталась не одна. Певица выделилась на мероприятии, получив не только титул «Лучшая исполнительница», но и награду за «Лучшее видео» (клип «It's My Life», созданный совместно с Димой Биланом).



В личном блоге Мари призналась, что времени на подготовку к шоу в этот раз у нее было мало, поэтому она очень гордится исполненным номером. Певица выразила огромную благодарность команде, от хореографа до продюсера, без которых ничего бы не вышло. Про фанатов Краймбрери, конечно, тоже не забыла.





«Спасибо моим Краймерам, которые всегда голосуют и громко поддерживают меня на протяжении моего пути», — написала Мари.

Мари Краймбрери и DAVA/Давид Манукян (Фото: Instagram* @dava_m)



«Неожиданно и волнительно было услышать своё имя, когда объявили «Лучшую исполнительницу». Когда-то я была никому не известной девочкой, писала песни на диктофон и смотрела премию по телевизору. И сейчас, стоя на сцене МУЗ-ТВ и держа в руках эту почетную тарелку, я до сих пор не верю, что жизнь из телевизора стала моей реальностью», — поделилась звезда.

Мари Краймбрери и DAVA/Давид Манукян (Фото: Instagram* @dava_m)



«Спасибо моему мужу за то, что в новых обстоятельствах нашей жизни он каждый день поддерживал меня во всем», — написала артистка.