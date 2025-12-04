«Я заядлый геймер»: Давид Манукян рассказал о совместных играх с Мари Краймбрери

04 декабря 2025, 16:00

Мари Краймбрери поддерживает любовь Давы к видеоиграм

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* / @dava_m)

Дава (настоящее имя — Давид Манукян) признался, что является заядлым геймером, и раскрыл, что его увлечение видеоиграми получает полную поддержку со стороны супруги, певицы Мари Краймбрери.





По словам артиста, главное, чтобы это хобби не мешало семейной жизни и не давало возможности ходить по клубам, а Мари этому лишь рада.



В рамках шоу «Утро. ТНТ» Давид поделился, что иногда даже предлагает жене присоединиться к играм, чтобы провести совместный вечер за дружеским соревнованием.





«Вы можете вдвоем сесть вечером и посоревноваться», — отметил он.