«Взяла в плен и не жалею»: Анисина публично обратилась к Джигурде

Через несколько месяцев дочь Анастасии Волочковой 19-летняя Ариадна выйдет замуж за своего возлюбленного Никиту. Известно, что венчание пары пройдет в Санкт-Петербурге, после чего молодожены соберут гостей на роскошном приеме в особняке Мясникова.