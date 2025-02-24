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«Взяла в плен и не жалею»: Анисина публично обратилась к Джигурде

Анисина опубликовала свадебные фото и обратилась к Джигурде
Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Фигуристка Марина Анисина опубликовала свадебные фото с артистом Никитой Джигурдой и публично обратилась к мужу в социальных сетях.
«17 лет назад взяла Джигурду в плен. И не жалею об этом», — написала Анисина.

На кадрах можно увидеть брачующихся звезд российского шоубиза, выпускающих в небо белоснежного голубя. Анисина счастливо улыбается, а Джигурда держит птицу, не сводя с голубя глаз.

Пара поженилась в 2008-м, затем развелась спустя восемь лет. Позже Джигурда заявлял, что развод — фикция для заработка на ток-шоу. Речь шла о сумме в 3,5 миллиона рублей. Знаменитости вновь узаконили брак в 2021 году, они воспитывают двоих детей.

Ранее стало известно, что отказался покупать для своей дочери бывший муж балерины Анастасии Волочковой.

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Дочь Волочковой не получит от отца квартиру
Экс-муж Волочковой отказался покупать дочери квартиру
24 февраля 2025, 10:51

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Через несколько месяцев дочь Анастасии Волочковой 19-летняя Ариадна выйдет замуж за своего возлюбленного Никиту. Известно, что венчание пары пройдет в Санкт-Петербурге, после чего молодожены соберут гостей на роскошном приеме в особняке Мясникова.
Знаменитая балерина намерена потратить на организацию пышного торжества десять миллионов рублей. Это будет ее подарок молодым на свадьбу. Волочкова ждала, что ее экс-супруг Игорь Вдовин тоже внесет свой вклад и подарит дочери квартиру. В настоящее время Ариадна живет в съемном жилье, на которое ей с трудом хватает денег, заработанных на репетиторстве.

Выяснилось, что бизнесмен не собирается тратиться на такой дорогой свадебный подарок. Его нынешняя жена Елена Николаева рассказала в беседе с Woman, что Ариадна может и сама заработать себе на квартиру.

«Она цельный человек. Ей все вот это не нужно. Преподает английский и французский язык, очень хорошо преподает. У нее ребята- младшеклассники. В ней есть этот дар», — отметила телеведущая.

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#квартира
#свадьба
#анастасия волочкова
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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России и вошла в мировую десятку
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России
24 февраля 2025, 10:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева благодаря победе на турнире в Дубае впервые в карьере вошла в первую десятку мирового рейтинга. Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый список.
Андреева поднялась на пять позиций и вытеснила из топ‑10 испанку Паулу Бадосу, заняв девятое место. Теперь она – единственная представительница России в первой десятке мирового рейтинга. Кроме того, 17‑летняя Андреева стала первой ракеткой России, сменив на лидирующей позиции Дарью Касаткину.

В минувшую субботу подмосковная спортсменка стала первой с 2017 года россиянкой, выигравшей турнир категории WTA 1000, обыграв в финале Дубае датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Помимо этого, она оказалась самой молодой победительницей «тысячника» с момента введения формата в 2009 году. На момент победы россиянке было 17 лет 299 дней.

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«Пятый ребенок не за горами!»: Анастасия Костенко интригует фотосессией с округлившимся животом
Анастасия Костенко интригует фотосессией с округлившимся животом
24 февраля 2025, 10:13

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (фото: Instagram* kostenko.94)

Год прошел с момента рождения четвертого ребенка футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко — сына Ярослава. Недавно в сети появились слухи, что супруги ждут еще одного ребенка.
Анастасия и Дмитрий всегда говорили, что хотят большую семью. Есть вероятность, что в ближайшее время пара решится на еще одного ребенка.

«С тобой настолько надежно, что пятый не за горами. Дима, с праздником, любовь моя!» — так Костенко поздравила супруга с Днем защитника Отечества.

Недавно пара снялась в страстной фотосессии. На некоторых кадрах поклонники разглядели округлившийся живот Анастасии. Сама Костенко многочисленные предположения фанатов о своей беременности никак не комментирует.

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«Хочется менять мужчин, как перчатки»: тюрьма, наркотики, четыре брака и потеря близнецов — чем ещё может удивить Любовь Успенская
24 февраля 2025, 09:34

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Любовь Успенская, родившаяся 24 февраля 1954 года, — знаменитая певица, которая удостоилась 16 премий «Шансон года». Сегодня она отмечает свой 71-й день рождения.
Она начала свою карьеру в жанре шансон и добилась популярности, создавая звучные композиции, особенно в России. Хотя несколько лет назад артистка активно сотрудничала с современными музыкантами, в последнее время она практически не занимается творчеством.

Вместо этого ее имя часто связано со скандалами и провокационными высказываниями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Биография

Любовь Успенская выросла в семье с непростой историей. Ее отец, Залман Сицкер, еврей по национальности, и мать, Елена Чайка, познакомились в тюрьме. Мать Успенской умерла при родах, и девочку воспитывала бабушка Татьяна Абрамовна. Отец позже женился во второй раз и работал директором фабрики бытовой техники. В детстве Успенская считала бабушку матерью, а отца — братом.

Она занималась музыкой, окончила музыкальную школу по классу баяна и дирижерско-хоровое отделение Киевского музыкального училища им. Р. М. Глиэра.

Начало карьеры

Любовь Успенская начала свою карьеру певицы в ресторане «Жокей». В 16 лет она переехала в Кисловодск, а затем в Ереван. В 1978 году эмигрировала в Италию с мужем Юрием Успенским, позже переехала в Нью-Йорк, где выступала в ресторанах.

В 1985 году выпустила первый альбом «My Loved One», за которым последовал второй альбом «Не забывай» в 1987 году. В 1993 году Успенская вернулась в Россию, выпустив несколько успешных альбомов и клипов. В 2022 году она сообщила, что не имела российского гражданства, но в марте 2024 года подтвердила его получение. За свою карьеру певица получила 16 премий «Шансон года».

Фото: iStock/Sonate

Личная жизнь

Любовь Успенская была замужем четыре раза. Ее первым мужем был Виктор Шумилович, за которого она вышла в 18 лет. В этом браке у нее родились мальчики-близнецы, но они не выжили. Успенская охарактеризовала этот брак как неосмысленный, отметив, что он принес ей лишь неприятности и горе.

Второй муж — Юрий Успенский, брак с которым длился шесть лет. Третий муж — Владимир Франц, с которым певица была вместе три года. Четвертый муж — бизнесмен Александр Плаксин, с которым она познакомилась в Лос-Анджелесе и прожила в браке с 1987 года до развода в 2021 году.

Дочка и проблемы с наркотиками

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской и Александра Плаксина, родилась в 1989 году в США. Она занималась йогой, живописью и дизайном одежды. В 2018 году Татьяна попала в аварию, перенесла тяжелую реабилитацию и столкнулась с проблемами с наркотиками. В 2022 году она начала музыкальную карьеру под сценическим именем Pacha TATI, выпустив дебютный клип на песню «Чудо».

Фото: iStock/Ariawan Armoko

Лучшие песни Любови Успенской

  1. «По полюшку»;
  2. «К единственному, нежному»;
  3. «Гитара» (совместно с Русланом Швыдченко);
  4. «Я тоже его люблю» (совместно с Ириной Дубцовой);
  5. «Карусель»;
  6. «Еще минута» (совместно с Рустамом Штаром);
  7. «Пропадаю я»;
  8. «Небо» (совместно с Леонидом Агутиным);
  9. «Где ты был» (совместно с Домиником Джокером);
  10. «Два человека».

Скандал с собакой

Во время прогулки со своей собакой, по словам артистки, на них напал соседский пес. В порыве эмоций Успенская решила разобраться с агрессором и направилась на участок соседей, прихватив поводок. Однако ее действия вышли за рамки разумного — она избила чужого пса, что вызвало возмущение не только у соседей, но и у широкой аудитории. Неудивительно, что на певицу подали заявление в полицию, что могло привести к штрафу или даже к лишению свободы.

Откровения на шоу Насти Ивлеевой

Любовь Успенская как-то пришла на YouTube-шоу Насти Ивлеевой, где шокировала зрителей откровенными ответами на вопросы о своей личной жизни. Она поделилась количеством своих партнеров и без стеснения давала смелые советы молодым девушкам.

«Не отказывайте себе ни в чем! Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, меняйте! От чего еще получать вдохновение? От мужчин», – призывала Успенская.

У Любови Успенской новый молодой возлюбленный, младше ее на 30 лет
У Любови Успенской новый молодой возлюбленный, младше ее на 30 лет

Рассказы о нападении на мужчину

Любовь Успенская открыто рассказала о случае, когда она напала на незнакомца. По ее словам, она отдыхала с друзьями в ресторане, и один мужчина ответил ей неприлично. Вместо того чтобы спокойно разобраться в ситуации, певица схватила бутылку и ударила его по голове. Удивительно, что она даже не испытывает раскаяния за этот поступок.

Громкий скандал с Ксенией Собчак

Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина долгое время находились в конфликте из-за проблем с зависимостями у Татьяны. Успенская редко комментировала ситуацию, но решила высказаться в программе «Док-ток». Во время эфира Ксения Собчак жестко упрекнула певицу в неумении воспитывать детей, что вызвало у Успенской истерику.

Она покинула студию с резкими словами и позже написала пост, обвинив Собчак в использовании своего положения. Собчак ответила, что просто выполняла свою работу.

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Пригожин показал пикантные кадры с Валерией — фанаты не оценили «венозные ноги»
24 февраля 2025, 09:30

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В сети появились пикантные кадры, на которых Иосиф Пригожин запечатлел свою супругу, певицу Валерию, в гримерке перед ее выступлением на «ЦСКА Арена». Об этом пишет «‎7 Дней.ru».
На видео артистка расслабленно сидела в халате и тапочках, уже с макияжем и прической, не подозревая, что ее снимают.

Валерия, сидя на диване с ногой на ноге, оголила стройные ноги, распахнув полы халата. Однако, когда она заметила, что ее снимают, быстро приняла более скромную позу, прикрывшись халатом.

Некоторые поклонники успели обратить внимание на вид ног певицы, в частности на видимые вены, что вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи интернета раскритиковали внешний вид Валерии и назвали ее образ вульгарным, а Иосифа — невнимательным к недостаткам супруги.

На критику со стороны хейтеров Пригожин ответил с юмором, подчеркивая, что его жена выглядит прекрасно в любом образе. Большинство поклонников согласились с ним, отметив, что даже в домашнем халате Валерия сохраняет свою красоту и привлекательность.

Пара, состоящая в браке более 20 лет, продолжает радовать своих фанатов как совместными проектами, так и поддержкой друг друга в карьере.

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#супруги
#пользователи
#пригожин
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