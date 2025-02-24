«Взяла в плен и не жалею»: Анисина публично обратилась к Джигурде

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Фигуристка Марина Анисина опубликовала свадебные фото с артистом Никитой Джигурдой и публично обратилась к мужу в социальных сетях.
«17 лет назад взяла Джигурду в плен. И не жалею об этом», — написала Анисина.
На кадрах можно увидеть брачующихся звезд российского шоубиза, выпускающих в небо белоснежного голубя. Анисина счастливо улыбается, а Джигурда держит птицу, не сводя с голубя глаз.
Пара поженилась в 2008-м, затем развелась спустя восемь лет. Позже Джигурда заявлял, что развод — фикция для заработка на ток-шоу. Речь шла о сумме в 3,5 миллиона рублей. Знаменитости вновь узаконили брак в 2021 году, они воспитывают двоих детей.
Ранее стало известно, что отказался покупать для своей дочери бывший муж балерины Анастасии Волочковой.
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