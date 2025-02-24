«Практически порнофильм»: Будина раскритиковала фильм «Анора» с Борисовым

Ольга Будина (Фото: Telegram @olga_budina)
Звезда проекта «Граница. Таёжный роман» актриса Ольга Будина заявила, что фильм «Анора» является практически порнофильмом и не обладает художественной ценностью.
«"Анора", о которой сейчас кричат на всех углах, это практически порнофильм. Сознание зрителя профессионально перемещают в трусы героям ленты, приперчивают спецэффектами и музыкой и вешают ярлык "современного искусства"», — заявила Будина в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, такое кино нельзя назвать искусством, так как там культивируются «низкие страсти» и «уничтожение человеческого достоинства». Такие картины не имеют художественной ценности, уверена Будина.
Кроме того, актриса считает, что на сегодняшний день россияне нуждаются в других фильмах. В качестве примера она привела документальную картину режиссера Максима Фадеева «У края бездны» о боях за Мариуполь.
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Элина Позднякова