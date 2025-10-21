«Давай еще покороче!»: Аврора Киба призналась, почему носит откровенные наряды для Лепса

21 октября 2025, 15:39

Аврора Киба объяснила, почему выбирает откровенные наряды для Григория Лепса

Аврора Киба (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

Аврора Киба рассказала о своём стиле и подходе к одежде в отношениях с Григорием Лепсом. Девушка заверила, что сама не стремится носить откровенные наряды, но делает это ради жениха. Об этом сообщает VOICE.







«Он уверенный в себе мужчина. Я считаю, что, когда девушки надевают короткие шорты, показывают грудь – это признак очень большой неуверенности в себе. Григорию, наоборот, нравится, когда я в короткой юбке. Он говорит: "Какая ты красивая! Давай ещё покороче"», — поделилась 19-летняя избранница артиста.